9 năm PepsiCo Foods đạt Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam®

Ngày 23/11 tại thành phố Hồ Chí Minh, PepsiCo Foods Việt Nam vinh dự được trao giải thưởng của chương trình Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam®. Giải thưởng do Anphabe - Nhà tư vấn Tiên phong về Thương hiệu Nhà tuyển dụng (THNTD) & Môi trường làm việc Hạnh Phúc tổ chức với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).



Năm nay, PepsiCo cùng lúc đoạt 3 giải thưởng: Đứng thứ nhất trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® - Khối Doanh nghiệp Vừa, Đứng thứ nhất Ngành Hàng tiêu dùng – Khối Doanh nghiệp Vừa; đồng thời nằm trong Top 50 Thương Hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam.

Để xác định các giải thưởng này, Anphabe thực hiện khảo sát người đi làm toàn quốc bằng mô hình EBAI để đo lường sức khỏe thương hiệu nhà tuyển dụng của từng doanh nghiệp dựa trên bình chọn của người lao động trong ngành, đánh giá trên 5 tiêu chí cũng là 5 giai đoạn hấp dẫn nhân tài, bao gồm: Nhận biết – Quan tâm – Khát Khao – Ứng tuyển – Ưu tiên chọn. Năm nay, hơn 750 doanh nghiệp hàng đầu trong 18 khối ngành nghề tham gia, kết quả được Intage Việt Nam kiểm chứng độc lập để tăng tính công bằng và khách quan. Dựa trên số điểm này, kết hợp với tỉ lệ trọng số của từng ngành do Intage cung cấp sẽ cho ra bảng xếp hạng Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam®.

Các con số của PepsiCo Foods Việt Nam được ghi nhận rất tích cực, cao hơn nhiều so với trung bình chung ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Môi trường làm việc của PepsiCo Foods Việt Nam được đánh giá tích cực từ gần 5.000 đáp viên cùng ngành hàng trong tổng số gần 64.000 đáp viên toàn quốc.

Trong bối cảnh nền kinh tế 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, giải thưởng này đã thể hiện cam kết rõ ràng về đầu tư của Tập đoàn PepsiCo tại Việt Nam vào con người và các giá trị gắn với môi trường làm việc. Những cải cách lớn trong chiến lược kinh doanh, nâng tầm - đa dạng hóa nhân tài, xây dựng văn hóa - gắn kết tổ chức, cũng như xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng mang lại kết quả kinh doanh đáng khích lệ, chỉ số sức khỏe tổ chức đạt 85%, cùng với các giải thưởng về nhãn hiệu nổi tiếng, marketing, nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và bảo vệ môi trường trong 2 năm qua tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam: "Tại PepsiCo, chúng tôi luôn lấy nhân viên làm giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững của công ty. Chúng tôi tin rằng sức mạnh của PepsiCo được thể hiện thông qua những cá nhân xuất sắc đồng lòng cho mục tiêu lớn của tổ chức. Đặc biệt, tại PepsiCo, mỗi nhân viên đều được trang bị tinh thần DARE to win, CARE to win và văn hóa The PepsiCo Way – điều này được thể hiện qua một môi trường làm việc nơi mọi người DARE- dám vượt qua giới hạn để phát triển đồng thời được CARE - tôn trọng, hòa nhập, và động viên. Từ đó, mỗi người phát huy được sức mạnh, thích ứng với thách thức, cùng đạt thành công bền vững."

Ông Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam

Đối mặt với nhiều khó khăn hậu đại dịch, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí người lao động, công ty đã tăng cường nhiều bản tin năng lượng tuyên dương các sáng kiến và tăng trưởng thị phần tới toàn thể người lao động. Nhiều hoạt động giao lưu nội bộ như team building, hội thao, chương trình thiện nguyện, chương trình trồng cây gây rừng, chương trình nhặt rác thải bảo vệ môi trường thu hút sự tham gia đông đảo của nhân viên. Bên cạnh đó, PepsiCo ứng dụng SAP, tiếp tục cải tiến môi trường làm việc hiện đại hơn với chế độ làm việc linh hoạt, khuyến khích nhân viên sáng tạo và hết mình trong công việc. Công ty cũng tổ chức các kỳ đối thoại Ban Giám đốc - người lao động hàng tháng để lắng nghe hai chiều và có phương án điều chỉnh phù hợp.



Các hoạt động nội bộ của PepsiCo Foods thu hút sự tham gia của đông đảo nhân viên

"Chúng tôi tin rằng khi người lao động hạnh phúc, họ sẽ làm ra những sản phẩm tuyệt vời nhất cho mọi người. Vì thế, PepsiCo rất chú trọng đầu tư vào xây dựng sức khỏe doanh nghiệp. Giải thưởng này là một sự ghi nhận đáng trân trọng những công sức mà PepsiCo đã nỗ lực trong năm qua. Và cũng là sự khích lệ để chúng tôi tiếp tục nâng cao môi trường làm việc tốt nhất, đưa PepsiCo Foods Vietnam bứt phá" - Ông Nguyễn Việt Hà chia sẻ.



Với định hướng này, PepsiCo hứa hẹn sẽ là doanh nghiệp mang đến môi trường làm việc hạnh phúc và phát triển cho người lao động trong thời gian tới, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.