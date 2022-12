90% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự hiểu biết về chuyển đổi số

Sáng nay (16/12), tại TP.HCM, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT&KTS - Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đồng hành chuyển đổi số ngành Công Thương. Tham dự có nhiều DN cung cấp các giải pháp phần mềm và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Theo khảo sát của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, hiện nay hơn 92% DN đã có sự quan tâm đến ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, chưa có đến 10% trong số các DN nhận định việc chuyển đổi số đã thành công và có thể mang lại giá trị trọng yếu cho DN.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương).

Riêng DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ chuyển đổi số chưa nhiều. Khoảng hơn 90% DN trong số này chưa thực sự hiểu biết về chuyển đổi số và tầm quan trọng của chuyển đổi số; hơn 70% số DN chưa biết bắt đầu từ đâu. Trong thực tế, các DN thương mại đầu tư chuyển đổi số nhiều hơn DN sản xuất.

Trong khi chuyển đổi số hiện nay là yêu cầu sống còn của DN. Chính phủ đã có chủ trương, định hướng và chính sách hỗ trợ DN thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều DN còn ngần ngại, chưa quyết tâm chuyển đổi do hạn chế về tài chính, năng lực, hạ tầng kết nối của thương mại điện tử, kinh tế số, cũng như lo ngại về an toàn an ninh thông tin...

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, Bộ đang xây dựng Hệ sinh thái chuyển đổi số ngành Công Thương và sẽ triển khai trong thời gian tới. Mục tiêu đầu tiên của hệ sinh thái này là phải làm thay đổi nhận thức của cộng đồng DN về hiệu quả chuyển đối số.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục TMĐT&KTS (Bộ Công Thương) cho biết thêm, quá trình triển khai đầu tiên của Cục sẽ là hệ thống đánh giá mức độ của DN. “Chúng ta phải biết DN chuyển đổi số ở vị trí nào và ở đâu? Hệ thống đánh giá tín nhiệm, giới thiệu các giải pháp công nghệ nào phù hợp với quy mô DN nào? Phù hợp với tình trạng DN ra sao nên rất cần thiết phải có có hệ thống đánh giá tín nhiệm”, bà Lại Việt Anh đề xuất.