Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

908 người thiệt mạng, 410 người mất tích, nạn đói đe doạ: Indonesia đối mặt với thảm hoạ chưa từng có tiền lệ

07-12-2025 - 15:04 PM | Tài chính quốc tế

Nhiều người đã phải leo qua những thân cây trơn trượt và đi bộ hơn một giờ để nhận được cứu trợ, trong bối cảnh số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất trên đảo Sumatra trong tháng này đã tăng lên hơn 900.

Mưa lũ khiến hơn 900 người thiệt mạng

Theo số liệu của chính phủ Indonesia, số người tử vong vì đợt lũ và lở đất do bão gây ra tại ba tỉnh trên đảo Sumatra đã tăng lên 908 người tính đến ngày 6/12, cùng với 410 người đang được ghi nhận mất tích. Đồng thời, những trận mưa bão này cũng đã khiến khoảng 200 người thiệt mạng ở miền nam Thái Lan và Malaysia.

908 người thiệt mạng, 410 người mất tích, nạn đói đe doạ: Indonesia đối mặt với thảm hoạ chưa từng có tiền lệ- Ảnh 1.

Ảnh: AFP/Aditya Irawan

Cơ quan khí tượng quốc gia Indonesia cho biết, mưa có thể quay trở lại tại các tỉnh Aceh và Bắc Sumatra, nơi lũ đã cuốn trôi đường sá, vùi lấp nhà cửa trong bùn đất và cắt đứt nguồn tiếp tế.

Thống đốc Aceh, ông Muzakir Manaf, cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thi thể trong lớp bùn “ngập đến thắt lưng”. Tuy nhiên, nạn đói mới là mối đe dọa nghiêm trọng nhất với các ngôi làng xa xôi đang bị cô lập.

Nạn đói đe dọa

“Nhiều người thiếu những nhu yếu phẩm cơ bản. Nhiều khu vực ở vùng sâu vùng xa của Aceh đến giờ vẫn chưa ai chạm tới,” ông nói. “Người ta không chết vì lũ, mà chết vì đói. Thực tế là như vậy.”

Ông Muzakir cho biết cả những ngôi làng trong vùng rừng rậm Aceh Tamiang đã bị cuốn trôi. “Khu vực Aceh Tamiang bị tàn phá hoàn toàn, từ trên xuống dưới, từ đường sá cho đến tận bờ biển” ông nói. “Nhiều làng mạc và xã, phường giờ chỉ còn là những cái tên.”

908 người thiệt mạng, 410 người mất tích, nạn đói đe doạ: Indonesia đối mặt với thảm hoạ chưa từng có tiền lệ- Ảnh 2.

Ảnh: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana

908 người thiệt mạng, 410 người mất tích, nạn đói đe doạ: Indonesia đối mặt với thảm hoạ chưa từng có tiền lệ- Ảnh 3.

Ảnh: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana

Các nạn nhân sống sót tại Aceh Tamiang cho biết họ phải đi bộ cả giờ, vượt qua các thân cây đổ ngổn ngang và những chiếc xe bị lật để đến được điểm phân phát cứu trợ do tình nguyện viên dựng lên. Các tình nguyện viên phát quần áo sạch và đưa vào một xe bồn chứa nước để người dân lấy nước sạch.

Dimas Firmansyah, 14 tuổi, sống tại một trường nội trú Hồi giáo, cho biết mọi đường ra vào Aceh Tamiang đều bị cắt đứt. Học sinh phải ở lại trường suốt một tuần, thay phiên nhau đi tìm thức ăn, thậm chí đun sôi và uống nước lũ.

“Chúng cháu ở đó khoảng một tuần,” Dimas nói, đồng thời kêu gọi chính phủ tới tận nơi chứng kiến thảm cảnh.

Thảm họa khí hậu

Mức độ tàn phá chỉ mới được nhìn rõ ở các khu vực khác của Sumatra khi nước lũ rút và các con sông dần trở lại mức bình thường. Những hình ảnh cho thấy người dân lấm lem bùn đất đang cố vớt lại đồ đạc bị phủ đầy silt trong những ngôi nhà ngập lụt tại Aek Ngadol, Bắc Sumatra.

Các tổ chức nhân đạo lo ngại quy mô thảm họa lần này có thể chưa từng có tiền lệ, ngay cả với một quốc gia thường xuyên đối mặt thiên tai như Indonesia.

908 người thiệt mạng, 410 người mất tích, nạn đói đe doạ: Indonesia đối mặt với thảm hoạ chưa từng có tiền lệ- Ảnh 4.

Ảnh: AFP/Aditya Irawan

Mặc dù mưa gió theo mùa là điều quen thuộc ở Đông Nam Á, góp phần tưới tiêu cho ruộng lúa và các cây trồng chủ lực, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến hiện tượng này trở nên thất thường, khó đoán và gây ra nhiều thương vong hơn trong khu vực.

Các nhà môi trường và chính phủ Indonesia cũng cho rằng nạn khai thác gỗ và phá rừng đã khiến tình trạng lở đất và lũ lụt tại Sumatra trở nên nghiêm trọng hơn.

Nguồn: CNA

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
Indonesia, AFP

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed đối diện tranh cãi chưa từng có trong nhiều năm

Fed đối diện tranh cãi chưa từng có trong nhiều năm Nổi bật

Ngỏ ý muốn mua lại tài sản 'khủng' của Mỹ đang bị Moscow phong toả, ngân hàng top đầu của Nga bị từ chối thẳng, tham vọng lớn lao đổ bể

Ngỏ ý muốn mua lại tài sản 'khủng' của Mỹ đang bị Moscow phong toả, ngân hàng top đầu của Nga bị từ chối thẳng, tham vọng lớn lao đổ bể Nổi bật

Huyền thoại toán học U60 bỏ sự nghiệp, đầu quân cho 1 startup AI của nữ founder 24 tuổi: Vừa gọi vốn 64 triệu USD, chiêu mộ cả nhân tài của Mark Zuckerberg

Huyền thoại toán học U60 bỏ sự nghiệp, đầu quân cho 1 startup AI của nữ founder 24 tuổi: Vừa gọi vốn 64 triệu USD, chiêu mộ cả nhân tài của Mark Zuckerberg

14:30 , 07/12/2025
‘Ngôi sao hy vọng’ của EU nhằm lật ngôi vương đất hiếm của Trung Quốc lại nằm... ‘trước cửa nhà’ Nga: Ván cược thành bại mong manh?

‘Ngôi sao hy vọng’ của EU nhằm lật ngôi vương đất hiếm của Trung Quốc lại nằm... ‘trước cửa nhà’ Nga: Ván cược thành bại mong manh?

14:00 , 07/12/2025
CEO Nvidia Jensen Huang chỉ ra lợi thế cực lớn của Trung Quốc so với Mỹ giữa cơn sốt AI

CEO Nvidia Jensen Huang chỉ ra lợi thế cực lớn của Trung Quốc so với Mỹ giữa cơn sốt AI

13:27 , 07/12/2025
Phát minh có thể thay đổi tương lai ngành xây dựng: Biến rác thành ‘phụ gia’ khắc chế ‘ngon ơ’ nứt gãy nhựa đường, tìm lối thoát cho 500.000 tấn hàng thải

Phát minh có thể thay đổi tương lai ngành xây dựng: Biến rác thành ‘phụ gia’ khắc chế ‘ngon ơ’ nứt gãy nhựa đường, tìm lối thoát cho 500.000 tấn hàng thải

13:03 , 07/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên