“Á hậu bị Samsung ruồng bỏ” tuyên bố khó tin về chồng cũ tài phiệt, netizen ngỡ ngàng: "Cô có tỉnh táo không?"

Mối quan hệ của nữ minh tinh Go Hyun Jung và chồng cũ - nhà tài phiệt Jung Yong Jin - sau khi ly hôn luôn là đề tài thu hút được sự quan tâm từ công chúng. Còn nhớ cặp đôi 1 thời tổ chức đám cưới hồi năm 1995 và chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này sau 8 năm chung sống. Vào sáng 5/3, tờ Kbizoom đưa tin, những chia sẻ của nữ diễn viên họ Go trong lần làm khách mời trong show Golden Fishery hồi năm 2009 bỗng gây chú ý trở lại trên các diễn đàn xứ kim chi. Còn nhớ trong chương trình ngày đó, Go Hyun Jung đã dành cho chồng cũ nhiều lời khen "có cánh" khiến netizen sợ rằng cô không còn "tỉnh táo": "Tôi thực sự từng rất yêu chồng cũ. Anh ấy có khiếu hài hước, lại còn rất tốt bụng và tuyệt vời. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng thích thú với khoảng thời gian hẹn hò với anh ấy vì chúng tôi quả thực vô cùng hợp nhau".

Đặc biệt, nữ diễn viên Mask Girl còn gây xôn xao khi tuyên bố vẫn sẽ chọn kết hôn với chồng cũ Jung Young Jin nếu được quay ngược dòng thời gian: "Nếu trở lại quá khứ và được gặp chồng cũ, tôi vẫn sẽ kết hôn với anh ấy lần nữa". Đồng thời, sao nữ sinh năm 1971 còn bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi nghĩ rằng mình đã kết hôn khi còn quá trẻ. Nếu được học nhiều hơn từ cuộc sống và trở nên trưởng thành trước khi gặp chồng cũ, có lẽ tôi đã có thể đáp ứng được kỳ vọng từ mọi người rồi". Những chia sẻ của nữ diễn viên khiến công chúng sốc nặng âu cũng là bởi cô từng trải qua cuộc sống bất hạnh không khác gì "địa ngục trần gian" hồi còn làm dâu ở gia tộc Samsung.

Go Hyun Jung gây ngỡ ngàng vì dành cho chồng cũ nhiều lời tốt đẹp trong lần làm khách mời trên 1 show truyền hình cách đây 16 năm

Cũng trong chương trình Golden Fishery hồi năm 2009, Go Hyun Jung đã mạnh mẽ bác bỏ thông tin cưới đại gia Jung Young Jin vì tiền: "Khi ấy tôi mới 22 tuổi, anh ấy hơn tôi 3 tuổi. Vào thời điểm đó, chúng tôi đều còn rất trẻ, và tôi còn không hiểu rõ về cuộc sống của 1 tài phiệt. Nhiều người nói rằng, việc tôi chọn kết hôn với chồng cũ không xuất phát từ tình yêu, mà vì xuất thân tài phiệt của anh ấy. Nhưng trên thực tế, tôi thực sự từng rất yêu anh ấy".

Go Hyun Jung phủ nhận thông tin kết hôn với chồng cũ vì tiền

Còn nhớ hồi năm 1995 khi đang vô cùng nổi tiếng sau bộ phim Đồng Hồ Cát, Go Hyun Jung kết hôn với Jung Young Jin - Phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai người sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul. Tài sản của Jung Young Jin vào thời điểm kết hôn với Go Hyun Jung lên tới khoảng 1,3 tỷ USD (tương đương 33,2 nghìn tỷ đồng).

Trong thời gian làm dâu, Go Hyun Jung phải chịu đủ nỗi tủi hờn. Cô từng bị gia đình nhà chồng khinh miệt ra mặt. Khi ở nhà, nhà chồng đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, riêng Go Hyun Jung không hiểu tiếng nên không dám hé răng nửa lời. Sau khi quyết tâm học và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhà chồng lại chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Pháp.

Tuy mang danh là vợ ngài Phó chủ tịch nhưng trên thực tế, Go Hyun Jung chỉ được xem như người giúp việc trong nhà. Sau khi sinh 2 con, cô bị nhà chồng ép phải ly hôn. Số tài sản mà nữ diễn viên nhận được hậu ly hôn là 1,5 tỷ won (khoảng 26 tỷ đồng) nhưng cô lại mất quyền nuôi con, thậm chí còn bị nhà chồng cấm gặp con và ngăn cản tái xuất showbiz. Trải qua thời gian dài chật vật, Go Hyun Jung mới lấy lại được vị thế trong giới giải trí qua loạt phim ăn khách như Nữ Hoàng Seon Deok, Mask Girl, Daemul...

Cuộc hôn nhân của Go Hyun Jung và Phó chủ tịch Jung Yong Jin từng khiến báo chí xứ kim chi tốn nhiều giấy mực

Nữ điễn viên vươn lên hàng ngũ sao hạng A sau nhiều bất hạnh trong hôn nhân với chồng cũ

Nguồn: Kbizoom