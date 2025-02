Á hậu Huyền My: ‘Tôi từng đặt ra cột mốc 20 tuổi sinh con’

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong vào dịp đầu năm mới, á hậu Huyền My cho biết hiện cô và gia đình đã chuyển nhà tới vùng ngoại ô Hà Nội, cách xa thành phố bụi bặm, ồn ào. Nhiều năm gần đây, Huyền My vắng bóng khỏi showbiz và sống hướng nội hơn. Á hậu Việt Nam 2014 nói cô muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè sau nhiều năm lăn lộn showbiz. Người đẹp khẳng định không nuối tiếc hào quang của giới giải trí vì đã có thanh xuân rực rỡ.

Huyền My nói khi còn trẻ, cô rất coi trọng tình yêu, đặt nó lên trên nhiều mối quan hệ khác. "Nhưng đến khi có nhiều trải nghiệm, tôi thấy rằng có tình yêu thì cũng tốt, nhưng nó cũng chỉ là một màu sắc trong cuộc sống của mình, chứ không phải là tất cả”, cô nói.

Được nhiều người ngưỡng mộ nhưng Huyền My vẫn độc thân ở tuổi 30. Cô làm bạn với hai chú cún cưng. Dịp năm mới đi chúc Tết, người đẹp được nhiều người giục lấy chồng. "Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường, vì mọi người cũng chỉ lo cho tôi. Nhưng chuyện tình cảm còn do duyên số, không phải cứ cố mà được. Có thể người đàn ông của tôi chưa đủ trải nghiệm, có thể họ vẫn đang chờ tôi ở đâu đó. Có một câu tôi rất tâm đắc đó là ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, theo những cách khác nhau. Tôi đang nghiệm xem câu nói đó đến với mình như thế nào", cô chia sẻ.

Theo Huyền My, trong cuộc sống không chỉ có tình yêu đôi lứa mà còn có gia đình, bạn bè, công việc. Cô cho rằng tình yêu phải do tự bản thân cảm nhận chứ không phải đến từ một người đàn ông. "Tôi chưa bao giờ phụ thuộc cảm xúc vào người khác. Dù có người yêu hay không thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc", cô nói.

Người đẹp cho biết hiện cô vẫn độc thân. Nếu có người yêu, cô sẽ chia sẻ tin vui với khán giả. "Tôi vẫn độc thân, nên không biết trả lời câu hỏi khi nào kết hôn ra sao", cô nói. Theo Huyền My, vật chất rất quan trọng trong một mối quan hệ, tuy nhiên hai người muốn đồng hành cùng nhau phải có sự tương đồng về nhân sinh quan, cách đối nhân xử thế."Việc ai đi bên cạnh mình sẽ nói lên giá trị của mình. Nếu giá trị của mình cao, mình không thể đi cùng một người không có tinh thần cầu tiến. Có một câu luôn đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó", cô chia sẻ.Huyền My tiết lộ từng đặt ra cột mốc 20 tuổi sẽ lập gia đình, sinh con. "Mẹ tôi lập gia đình từ rất sớm. Tôi cũng muốn kết hôn, có con sớm để không có khoảng cách thế hệ quá xa với con của mình nhưng duyên chưa tới. Ngày nay, chuyện các cặp đôi tan vỡ diễn ra hàng ngày, tôi không muốn chuyện đó đến với mình. Hãy cứ đủ chín chắn, trải nghiệm và lập gia đình khi đã sẵn sàng", Huyền My nói.

Rời xa showbiz từ lâu nhưng Huyền My cho biết hiện tại cô kinh doanh và có cuộc sống khá ổn. “Để kiếm tiền bằng sắc đẹp thì không có cô gái nào là đẹp mãi cả. Mình phải biết có thế mạnh gì trước khi quá muộn. Tôi đã nhận ra điều đó từ vài năm trước nên đã chủ động kinh doanh để tạo ra các nguồn thu”, cô nói.

Huyền My nói cô muốn nỗ lực không chỉ để có cuộc sống tốt hơn mà muốn sau này có thể lo tốt cho con cái. “Tôi đi làm từ sớm, bán hàng online từ khi rất nhỏ, đến bây giờ tôi vẫn đang cố gắng. Tất cả những gì tôi có bây giờ không phải tự dưng trên trời rơi xuống mà là vì tôi đã nỗ lực rất nhiều”, cô nói.