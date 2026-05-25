Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Á vương Du lịch Việt Nam 2026: Cao 1m83, từng đóng phim giờ vàng VTV

Theo Lê Chi | 25-05-2026 - 03:25 AM | Lifestyle

Á vương Du lịch Việt Nam 2026: Cao 1m83, từng đóng phim giờ vàng VTV

Á vương Nguyễn Minh Tuấn sở hữu ngoại hình sáng với chiều cao 1m83, từng góp mặt trong các bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ", "Hoa sữa về trong gió"...

Nguyễn Minh Tuấn (SN 2002), sinh viên ngành Quản lý của Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa giành danh hiệu Á vương 3 tại chung kết Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Dù là lần đầu thử sức ở một cuộc thi nhan sắc nhưng chàng trai đến từ Hà Nội nhanh chóng ghi dấu với ngoại hình sáng, chiều cao 1m83, phong thái thư sinh cùng khả năng trình diễn tự tin.

Nguyễn Minh Tuấn giành Á vương 3 tại tại chung kết Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Tại vòng chung kết, Minh Tuấn liên tiếp lọt top ở nhiều phần thi phụ như Best in Fashion, Best in Talent và Best in Community Project. Đặc biệt, tiết mục biểu diễn ca khúc Thanh xuân được dàn dựng công phu giúp anh giành giải Nam vương Tài năng.

Trong khi nhiều thí sinh lựa chọn hát trên nền nhạc có sẵn, Minh Tuấn đặt nhạc sĩ sáng tác riêng ca khúc, học thanh nhạc, thuê biên đạo dạy nhảy và mời cả vũ đoàn từ TP.HCM hỗ trợ trình diễn. Sự chỉn chu này được xem là một trong những yếu tố giúp anh ghi điểm mạnh với ban giám khảo.

Nam sinh đến từ Hà Nội giành giải thưởng Nam vương tài năng.

Minh Tuấn là con trai của NSƯT Thanh Tâm. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Minh Tuấn còn có quá trình rèn luyện nghệ thuật khá bài bản. Anh từng học MC sự kiện, catwalk, thanh nhạc và diễn xuất tại trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC.

Nam sinh cũng đã góp mặt trong một số bộ phim như Đi giữa trời rực rỡ, Hoa sữa về trong gió, Gió ngang khoảng trời xanh hay Đội điều tra số 7 phần 2.

Minh Tuấn cho biết suốt 3năm qua, anh dành nhiều thời gian để học kỹ năng trình diễn, diễn xuất, vũ đạo, thuyết trình và duy trì tập gym mỗi ngày nhằm chuẩn bị cho con đường nghệ thuật.

Sau cuộc thi, Minh Tuấn dự định hoàn thành chương trình học tại Đại học Quốc gia Hà Nội trước khi tập trung theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Anh tiết lộ đang chuẩn bị sản phẩm âm nhạc đầu tay để bước vào thị trường giải trí.

Theo Lê Chi

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 2026 nhiều hãng bay siết chặt quy định về pin sạc dự phòng: Du khách cần lưu ý gì trước khi ra sân bay?

Từ 2026 nhiều hãng bay siết chặt quy định về pin sạc dự phòng: Du khách cần lưu ý gì trước khi ra sân bay? Nổi bật

Điều ít ai biết về cô gái nghèo chỉ trong vòng 10 năm đã thành phú bà bên cạnh tỷ phú Ronaldo

Điều ít ai biết về cô gái nghèo chỉ trong vòng 10 năm đã thành phú bà bên cạnh tỷ phú Ronaldo Nổi bật

Tyga hợp tác với Sơn Tùng M-TP có mối liên hệ gì với Ronaldo, Neymar?

Tyga hợp tác với Sơn Tùng M-TP có mối liên hệ gì với Ronaldo, Neymar?

01:10 , 25/05/2026
Đòn trừng phạt dành cho mỹ nam Vườn Sao Băng

Đòn trừng phạt dành cho mỹ nam Vườn Sao Băng

23:45 , 24/05/2026
Mỹ nhân cổ điển đẹp nhất Trung Quốc đang ở Hà Nội: Visual bùng nổ dã man, rạng rỡ bất chấp nắng nóng kỷ lục

Mỹ nhân cổ điển đẹp nhất Trung Quốc đang ở Hà Nội: Visual bùng nổ dã man, rạng rỡ bất chấp nắng nóng kỷ lục

22:57 , 24/05/2026
Sự hết thời của nhóm nhạc 4 tỷ view: Ra nhạc không ai nghe, Lisa (BLACKPINK) cũng không cứu được

Sự hết thời của nhóm nhạc 4 tỷ view: Ra nhạc không ai nghe, Lisa (BLACKPINK) cũng không cứu được

22:27 , 24/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên