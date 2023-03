ABS: Tiếp diễn xu hướng giảm, VN-Index có xác suất cao lùi về dưới ngưỡng 980 điểm

Tháng 2, VN-Index quay trở lại làm một trong những thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh trên thế giới sau tháng đầu tiên hồi phục tích cực. Đồng thời, đây cũng là tháng có thanh khoản trung bình thấp nhất trong gần 2 năm trở lại đây, đạt 10.122 tỷ đồng.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng việc hầu hết các công ty niêm yết lớn đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 đều cho thấy kết quả kém khả quan hơn so với cùng kỳ đã khiến thị trường trở nên bớt hấp dẫn. Cùng với đó, tình hình vĩ mô chưa có tín hiệu thực sự khả quan kèm theo nhiều rủi ro về kinh tế, địa chính trị cũng đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư.

Sau nhịp giảm điểm trong tháng 2, P/E toàn thị trường đã giảm từ mức 12,1x xuống 11,5x song vẫn cao hơn so với nhịp tăng đầu tháng 1.

Về các số liệu vĩ mô tháng 2/2023, một số yếu tố vĩ mô đã có sự cải thiện so với tháng trước như giá trị xuất khẩu tăng 9,8%; xuất siêu tháng 2 đạt 2,82 tỷ USD, PMI đạt 51,5 điểm, cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn như lạm phát cơ bản 2 tháng đầu năm ở mức cao, tổng vốn FDI giảm mạnh so với cùng kỳ cũng như tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn chậm so với kế hoạch.

Theo ABS, tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn phải thanh toán trong quý 2 là 71.200 tỷ đồng và 104.400 tỷ đồng trong quý 3. Trường hợp xấu nhất các doanh nghiệp phát hành không thể hoàn thành nghĩa vụ thanh toán, lợi nhuận của ngành ngân hàng sẽ bị tác động mạnh. Do đó, nhóm phân tích ABS cho rằng việc chính phủ nhanh chóng có các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn sẽ có vai trò rất quan trọng đến dòng tiền thị trường.

Về các yếu tố kĩ thuật, ABS nhận định VN-Index đang vận động theo kênh giá song song với thanh khoản giảm dần, tâm lý giao dịch cẩn trọng với cung cầu yếu. Hiện thị trường rơi vào vùng chưa phân định xu hướng rõ ràng, và nhiều kịch bản có thể xảy ra với VN-Index. " Nhà đầu tư cần quan sát kỹ ngưỡng hỗ trợ 980 điểm của chỉ số, là ngưỡng phân định xu hướng có tính quyết định trong thời gian tới ", báo cáo ABS cho hay.

3 kịch bản cho VN-Index trong tháng 3

Trên những phân tích đã nêu, ABS dự báo diễn biến VN-Index trong tháng 3 theo 3 kịch bản dưới đây:

Kịch bản tích cực (xác suất trung bình): VN-Index đi trong kênh giá, được hỗ trợ vùng giá 980-1.000. Tại đây, thị trường tạo đáy ngắn hạn đi lên kiểm định lại vùng giá 1.060-1.080 điểm, nhà đầu tư có nhịp trading cổ phiếu với T5-T8 ngày.

Kịch bản trung tính (xác suất cao): VN-Index tiếp diễn xu hướng giảm, phá thủng ngưỡng 980 và giảm về mốc hỗ trợ 2 ở ngưỡng 935-950 điểm. Nhà đầu tư cân nhắc mua cổ phiếu ở mốc hỗ trợ này, kỳ vọng cho nhịp hồi phục lên vùng giá 1.080-1.100 điểm.

Kịch bản tiêu cực (xác suất thấp): Với yếu tố thế giới gây ảnh hưởng xấu (nhanh và mạnh), chỉ số VN-Index giảm mạnh về mốc 870-800. Đây là vùng cân nhắc đầu tư trung hạn, giải ngân lần 1 với 50% tiền. Đối với nhà đầu tư dài hạn, khuyến nghị giải ngân lần 1 với 15% tiền.

Về triển vọng nhóm ngành, ABS đánh giá cao các nhóm hưởng lợi từ đầu tư công, đặc biệt là doanh nghiệp xây dựng hạ tầng và vật liệu xây dựng tham gia dự án Sân bay Long Thành và 12 dự án cao tốc Bắc Nam.

Đồng thời, ABS cũng đưa ra quan điểm tích cực với nhóm Dầu khí do hưởng lợi từ các dự án dầu khí và giá dầu ở mức cao; ngành Thủy sản hưởng lợi nhờ Trung Quốc mở cửa nền kinh tế hay nhóm Thép nhờ giá nguyên vật liệu tăng,…