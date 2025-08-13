ABS: VN-Index có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh "test" đỉnh cũ trước khi hướng tới vùng 1.800 điểm

Báo cáo chiến lược đầu tư tháng 8/2025 của Chứng khoán An Bình (ABS) cho biết thị trường chứng khoán thế giới vận động theo chiều hướng tích cực trong tháng 7 với các chỉ số chính như S&P500, DJI, US30 (Mỹ), HIS (Trung Quốc), NKY225 (Nhật Bản), Kospi (Hàn Quốc), DAX, FTSE.. (Châu Âu)…

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán tiếp nối vượt đỉnh thời đại, mang tính đồng thuận với với chỉ số quan trọng trên TTCK thế giới. Ngoài ra, các thị trường giao dịch tài sản, hàng hóa quan trọng như bất động sản, vàng, dầu… có các dấu hiệu chững lại, kỳ vọng giúp tác động tích cực đến dòng tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 8/2025.

"Triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong “giai đoạn vươn mình” sắp tới được đánh giá là đầy hứa hẹn, phản ánh rõ xu hướng phục hồi mạnh mẽ và niềm tin gia tăng từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế.

Dòng vốn nội đang chảy mạnh vào thị trường, trong khi dòng tiền ngoại đã chuyển sang trạng thái mua ròng mạnh, cho thấy tâm lý lạc quan và kỳ vọng vào sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế", báo cáo nêu rõ.

Về mặt định giá, với đà tăng tiếp nối trong tháng 7 và với những số liệu KQKD Q2 của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng tích cực, P/E của VN-Index cho 4 quý gần nhất đã tăng từ mức 14,1x tại ngày 9/7 lên 14,37x ngày 8/8, cao hơn một chút so với mức 2 lần độ lệch chuẩn của VN-Index trong 3 năm qua tại 14,25x.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 đang có định giá P/E là 13,15x, thấp hơn nhiều so với các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong VNMID (18,72x) và VNSML (12,59x). Ngoại trừ chỉ số VNSML, các mức P/E này đều cao hơn mức 1 lần độ lệch chuẩn của trung bình 3 năm qua.

Nhận định về xu hướng trung hạn, dựa trên yếu tố xu hướng dòng tiền và biên độ, ABS kỳ vọng VN-Index có thể đạt mức kỳ vọng tăng điểm tới 1.792 - 1.864 điểm.

Trong ngắn hạn, nhóm phân tích dự báo nếu giá đóng cửa tuần vượt trên 1.590 điểm, dòng tiền trên khung ngắn tiếp tục duy trì mạnh mẽ trên 50 ngàn tỷ đồng/phiên. Thị trường tiếp tục chinh phục ngưỡng cao hơn với kháng cự gần 1.636-1.695 và 1.727-1.740.

Tuy nhiên sau khi tăng giá rất mạnh qua 2 nhịp vừa qua, thị trường tăng giá có tính cao trào hưng phấn, rất có thể dẫn đến hiện tượng cạn biên độ tăng ở vùng giá này, sau đó điều chỉnh đối với thị trường chung và cổ phiếu đã tăng mạnh trong 4 tháng qua.

Đây sẽ là những điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng lên chính, có thể tạo ra điểm mua tốt khi giá cổ phiếu giảm về các ngưỡng hỗ trợ đề xuất, là cơ hội hoán đảo danh mục cổ phiếu đối với nhà đầu tư sau 2 nhịp lên vừa qua.

ABS nhận định, xu hướng ngắn hạn và trung hạn tăng đồng pha trên các khung giao dịch ngày và tuần, có cơ hội giao dịch mua lên an toàn đối với cổ phiếu chưa tăng giá nhiều và cổ phiếu kết thúc điều chỉnh ngắn hạn. Dù vậy, nhóm phân tích cũng lưu ý trong tháng 8 rất dễ xảy ra hiện tượng thị trường kiểm định lại đỉnh cũ (điều chỉnh ngắn hạn) sau đó tăng trở lại.

Khả năng cao TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng

Trước đó, tháng 7 đã ghi nhận thông tin về KQKD quý 2/2025 của các doanh nghiệp niêm yết rất tích cực với mức tăng trưởng +26,1% so với cùng kỳ. Trong đó, việc giá xăng dầu duy trì thấp, lạm phát được kiểm soát và mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn rẻ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Dòng vốn đầu tư toàn xã hội được giải ngân mạnh mẽ (tín dụng tăng trưởng kỷ lục của 7 tháng đầu năm, FDI tăng mạnh…), chính sách tài khóa mở rộng với hoạt động đầu tư công được thúc đẩy, các chương trình xây trường, xóa nhà tạm, du lịch tăng trưởng mạnh… ABS Research nhận định đây vẫn sẽ là yếu tố giúp duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Song song với đó, cải cách thể chế và các chính sách hỗ trợ giúp cải thiện môi trường đầu tư, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và khuyến khích dòng vốn dài hạn. Đặc biệt, các biện pháp nâng hạng thị trường đang được triển khai quyết liệt, mở ra khả năng cao rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng lên nhóm "thị trường mới nổi" vào tháng 9/2025. Đây sẽ là cột mốc quan trọng, có thể thu hút thêm nhiều quỹ đầu tư quốc tế với quy mô hàng tỷ USD.