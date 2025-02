ACB tiên phong tung ưu đãi vay mua nhà cho người trẻ sau phiên họp Chính phủ với ngân hàng

ACB nhanh chóng là ngân hàng đầu tiên công bố triển khai gói vay "Ngôi nhà đầu tiên" cho người trẻ với thời gian vay dài lên đến 30 năm, thời gian cố định lãi suất kỳ đầu tiên lên đến 5 năm, thủ tục đơn giản và linh hoạt cùng lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm. Điều đặc biệt là linh hoạt trả nợ với số tiền nhỏ trong những năm đầu và tăng dần theo thu nhập trong tương lai của khách hàng trẻ.

Cơ hội tốt cho người trẻ sở hữu căn nhà đầu tiên

Sáng 11/2/2025 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại nghiên cứu, tiếp tục có các gói tín dụng ưu đãi cho cả cung và cầu để phát triển nhà ở cho người trẻ từ 35 tuổi trở xuống.

"Đa số người trẻ có chí tiến thủ, còn một khoảng đời dài để phát triển sự nghiệp và thông thường sau khoảng 10-15 năm sẽ có thu nhập tăng gấp đôi hoặc hơn gấp đôi, nên hầu như không có rủi ro cho các ngân hàng thương mại cho vay", đại diện Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cũng nhận định. Hiệp hội cũng đề xuất NHNN xem xét xây dựng cơ chế cho người trẻ (18 - 45 tuổi) mua căn nhà đầu tiên được vay tín dụng với lãi suất thương mại hợp lý (khoảng 6-7%/năm được bảo đảm khoản vay bằng chính căn nhà đó) trong thời hạn 10 -15 năm.

Đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) cũng cho biết kỳ vọng cao về việc sở hữu "căn nhà của riêng mình" trong đời là hoàn toàn phù hợp tâm lý "an cư lạc nghiệp" và truyền thống của người Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ có công việc và thu nhập ổn định hàng tháng. Các lý do có thể kể đến như là tính an toàn, ổn định của bất động sản, sự công nhận của xã hội khi sở hữu một căn nhà và nhu cầu sinh sống thực tế.

Theo đó, việc sở hữu "Ngôi nhà đầu tiên" với người trẻ dưới 35 tuổi mang nhiều ý nghĩa hơn. ACB nhận định nhóm khách hàng trẻ từ 18-35 tuổi có công việc ổn định, thu nhập đều đặn hàng tháng hoàn toàn có thể nghĩ đến việc mua nhà. Với công việc ổn định và quỹ thời gian làm việc còn dài nên tính rủi ro của khoản vay là khá thấp. Mặt khác "ngôi nhà đầu tiên" cũng có thể được xem là giải pháp tài chính để đáp ứng nhu cầu an cư, ổn định cuộc sống và tập trung phát triển sự nghiệp của người trẻ tuổi. Do đó, đây là cơ hội tốt để người trẻ tiếp cận các gói vay mua nhà từ ngân hàng.

Ngân hàng chủ động điều chỉnh ưu đãi thêm cho người trẻ vay mua nhà lần đầu

Đơn cử như với ACB, ngân hàng đã tiên phong triển khai gói vay "Ngôi nhà đầu tiên" dành cho người trẻ mua nhà với các tính năng linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và phù hợp với nhu cầu, thu nhập của khách hàng.

Bên cạnh câu chuyện lãi suất, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng cũng khuyến cáo người mua nhà cần quan tâm đến các vấn đề khác như thời gian trả nợ, trả gốc và lãi phù hợp với năng lực tài chính và tính linh hoạt của gói vay.

Hiện các ngân hàng đang cho vay với tỷ lệ cho vay từ 70% - 80% giá trị căn nhà. Với số tiền vay có giá trị lớn và thời gian dài, do đó, người mua nhà cần cân nhắc tổng thể dựa trên nhu cầu, phương án trả nợ định kỳ phù hợp với nguồn thu nhập để đảm bảo việc thanh toán nợ vay, lãi vay khi đến hạn.

Gói vay từ ACB cũng được thiết kế không chỉ với lãi suất hấp dẫn từ 5,5%/năm mà còn chú trọng đến sự an tâm như thời gian vay dài, phương thức trả vốn gốc phù hợp với thu nhập của khách hàng và lãi suất ưu đãi kỳ đầu tiên cố định lên đến 60 tháng (5 năm) với Lãi suất thấp hơn đến 3% so với lãi suất công bố.

Theo đó, khách hàng có thể vay với thời gian dài lên đến 30 năm và thời gian cố định lãi suất kỳ đầu tiên đến 5 năm, cùng phương thức trả nợ gốc linh hoạt, chỉ cần trả từ 2% số vốn gốc/năm. Ngoài ra khách hàng còn được ân hạn thời gian trả nợ gốc trong tối đa 12 tháng kể từ khi khoản vay được giải ngân, miễn phí định giá tài sản bảo đảm và ưu đãi phí trả nợ trước hạn khi trả định kỳ hàng tháng.

Trong vai trò ngân hàng, bên cạnh việc cung cấp gói giải pháp tài chính phù hợp, ACB còn hỗ trợ các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định pháp luật không chỉ để duy trì sự an tâm cho khách hàng, đưa ra những kế hoạch tài chính phù hợp khách hàng, đảm bảo quá trình cho vay và trả gốc được thông suốt, thuận lợi cho cả hai bên.

*Để tìm hiểu thêm về gói vay mua nhà, khách hàng cá nhân có thể truy cập website hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc Contact Center 24/7: 028 38 247 247.