ACB triển khai loạt ưu đãi mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đặc biệt đối với khách hàng nữ là chủ hộ kinh doanh sẽ được ưu đãi gói vay với lãi suất ưu đãi 6%/năm. Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 31/3/2025 nhằm tôn vinh những đóng góp và vai trò của người phụ nữ trong dịp đặc biệt 8/3. Chương trình áp dụng cho toàn bộ khách hàng nữ bao gồm khách hàng mới và hiện hữu.

Cụ thể, trong tháng 3 này, chương trình mang đến cho phái đẹp nhiều lựa chọn "đặc quyền" trong các giao dịch tài chính và tận hưởng nhiều ưu đãi. Toàn bộ khách hàng nữ có thể chọn mở một trong 4 "Hộp quà đặc biệt" khi thực hiện một trong những giao dịch tài chính bao gồm:

Tặng thêm lãi suất 1%/năm khi gửi tiền tiết kiệm online: Mở hộp quà này, khách hàng nữ sẽ được tặng thêm 1%/năm lãi suất khi gửi tiền ngay trên ứng dụng ACB ONE an toàn và dễ dàng thực hiện mọi lúc mọi nơi. Với ưu đãi này, khách hàng nữ dễ dàng tối đa hóa lợi nhuận, tự động sinh lời từ tiền nhàn rỗi chỉ từ 1 triệu đồng và đa dạng kỳ hạn linh hoạt từ 1 tháng đến 12 tháng.

Tự tin làm chủ nhận ưu đãi lãi suất 6%/năm vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh: Với mục tiêu đồng hành và tôn vinh vai trò nữ giới trong kinh doanh, dịp này ACB ra mắt chương trình cho vay kinh doanh ngắn hạn với lãi suất ưu đãi chỉ 6%/năm, cố định trong 6 tháng, thời hạn vay tối đa 12 tháng. Gói tín dụng ngắn hạn giúp các khách hàng nữ đang là chủ hộ kinh doanh thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục vụ cho mục đích bổ sung vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản cố định. Đây là nguồn tín dụng hỗ trợ cho nữ chủ, thúc đẩy vai trò của người phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh.

Tích thêm triệu điểm ACB Rewards khi chi tiêu qua thẻ tín dụng: Bên cạnh đó, chương trình mang đến ưu đãi thiết thực dựa trên nhu cầu tiêu dùng, sở thích mua sắm của phái nữ. Theo đó, toàn bộ khách hàng nữ có tổng giá trị giao dịch chi tiêu qua thẻ tín dụng trên ACB ONE đạt tối thiểu 30 triệu đồng trong suốt thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận 1 triệu điểm ACB Rewards. Với số điểm này, khách hàng có thể "thả ga" đổi các ưu đãi tại kho quà tặng đến từ hàng trăm thương hiệu mua sắm, ăn uống, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe,... bao gồm các thương hiệu hàng đầu như: Co.opMart, Shopee, Thế giới di động, Highland Coffee, Golden Gate, Pizza 4Ps, KFC, PNJ...

Ưu đãi "She" mê từ ACB ONE, bắt trọn niềm vui: Khác với 3 hộp quà trên, với hộp quà "She" mê, khách hàng nữ chỉ cần chọn mở hộp là sẽ nhận ngay ưu đãi bất ngờ để tận hưởng và bắt trọn niềm vui cuộc sống. Theo đó, mỗi khách hàng nữ sẽ nhận được 01 (một) lượt mở hộp quà "She" mê, tận hưởng niềm vui với các thẻ quà ăn uống, mua sắm, du lịch, làm đẹp... trị giá đến 500.000 đồng từ các thương hiệu yêu thích: BE, bTaskee, KFC, Café Amazon, Gong Cha, Phúc Long, Koi thé, Katinat, Pizza Hut, Kichi Kichi,...

Không đơn thuần là giá trị ưu đãi, chương trình "Chọn vai đẹp, nhận quà vui" dịp 8/3 này còn là một lời tri ân, tôn vinh sự đóng góp của "một nửa thế giới" trong mọi mặt cuộc sống. Tôn trọng sự đa dạng nhu cầu và "quyền chọn" của phụ nữ là lý do ACB triển khai cùng lúc nhiều ưu đãi tài chính để khách hàng nữ tự do lựa chọn hộp quà tương ứng giải pháp phù hợp cho mình nhất. Thông qua chương trình, ACB một nhần nữa nhấn mạnh thông điệp đồng hành và nỗ lực trong hành trình nâng tầm vị thế của phái nữ theo chiến lược phát triển bền vững mà ngân hàng hướng tới. Và như nhắc nhở ngọt ngào đến phái đẹp, dù ở bất kỳ vai trò nào cũng đừng quên tận hưởng cuộc sống và yêu thương bản thân.

Tham khảo thông tin, thể lệ tham gia chương trình tri ân khách hàng nữ, vui lòng truy cập website hoặc hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất hoặc khách hàng có thể gửi tiền ngay trên ACB ONE tại đây.