ACV ước lãi năm 2022 hơn 7.500 tỷ đồng, tăng 10 lần so với năm trước nhưng lợi nhuận quý 4 lao dốc mạnh so với quý 2, 3

Ngày 25/12, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ông Vũ Thế Phiệt – Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho biết năm 2022, tổng doanh thu của ACV ước đạt 15.381 tỷ đồng, đạt 149% kế hoạch năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2021. Tổng chi phí ước 7.819 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm, tăng 25% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế là 7.561 tỷ đồng, đạt 295% kế hoạch năm, tăng gần 10 lần so với năm 2021. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.548 tỷ đồng.

Với ước tính trên, như vậy, quý 4 ACV ước đạt hơn 5.600 tỷ đồng doanh thu, và lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng, giảm mạnh so với 2 quý trước.

Trong năm, tổng hành khách thông qua các Cảng hàng không là 99 triệu khách, đạt 122% kế hoạch năm, tăng 228% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó, khách quốc tế là 12 triệu khách, đạt 193% kế hoạch năm, cao gấp gần 23 lần so với năm 2021; khách nội địa là 87 triệu khách, đạt 116% kế hoạch năm, tăng 194% so với 2021) .

Tổng hạ cất cánh 658 nghìn lượt chuyến, đạt 114% kế hoạch năm, tăng 125% so với năm 2021.

Dù dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2023 vẫn còn khó khăn, thách thức; có thể sẽ phát triển chậm lại, nhiều quốc gia trên thế giới chịu nhiều biến động, lạm phát tăng cao, tăng trưởng thấp, nguy cơ suy thoái kinh tế. Sự hồi phục của thị trường vận tải hàng không quốc tế còn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro như: Trung Quốc vẫn chưa nới lỏng chính sách phòng chống dịch Covid, giá nhiên liệu tăng cao liên tục, xung đột Nga – Ukraine..., sẻ ảnh hưởng đến các đường bay Trung Quốc, Nga, Châu Âu…

ACV vẫn đặt kế hoạch 2023 lạc quan với tổng sản lượng phục vụ hành khách: 116 triệu khách, tăng 18% so với 2022, tổng sản lượng phục vụ hàng hóa: 1.634 nghìn tấn, tăng 18% so với 2022, tổng sản lượng hạ cất cánh: 768 nghìn lượt chuyến, tăng 17% so với 2022.

Tổng doanh thu: 18.414 tỷ đồng, tăng 20% so với 2022; và lợi nhuận trước thuế: 8.448 tỷ đồng, tăng 11% so với 2022; Nộp ngân sách nhà nước: 1.831 tỷ đồng, tăng 18% so với 2022.

Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm: Long Thành Giai đoạn 1; Nhà ga T3, Tân Sơn Nhất; Xây dựng Cảng hàng không Điện Biên; Mở rộng Nhà ga T2 Nội Bài; Nhà ga T2 Cát Bi...