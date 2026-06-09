AEON MALL Long Biên chính thức lên tiếng

Sáng nay 9/6, AEON MALL Việt Nam và AEON Việt Nam đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên đang được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Trong thông báo, AEON gửi lời xin lỗi tới khách hàng và gia đình liên quan đến sự việc xảy ra vào tối 7/6, đồng thời thừa nhận đây là trải nghiệm không mong muốn đã gây phiền lòng cho khách hàng.

“AEON xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý Khách và Gia đình vì những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có trong sự việc ngoài ý muốn vào tối ngày 07 tháng 06”, thông báo nêu.

Doanh nghiệp cho biết đang nỗ lực làm việc với khách hàng để trực tiếp gửi lời xin lỗi. Bên cạnh đó, AEON cũng gửi lời xin lỗi tới toàn thể khách hàng và cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt cũng như những lo ngại phát sinh từ vụ việc.

Đáng chú ý, trước các phản ánh liên quan đến thái độ và tác phong của nhân viên, AEON cho biết doanh nghiệp “nghiêm túc ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp” có thể đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan, mua sắm tại trung tâm thương mại.

Theo thông báo, ngay sau khi nắm được thông tin, AEON đã tiến hành rà soát nội bộ và tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh các nội dung được phản ánh.

Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn quản trị, vận hành và trách nhiệm đối với cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh sự tin tưởng của khách hàng là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trước đó, tối 7/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip và bài đăng của một phụ nữ phản ánh việc bị nghi ngờ lấy cắp hàng hóa khi đang mua sắm tại AEON Mall Long Biên.

Theo nội dung phản ánh, khoảng 21h45 cùng ngày, khi người phụ nữ cùng hai con nhỏ ra của trung tâm thương mại để đón taxi, chị bất ngờ bị hai người đàn ông chặn lại tại khu vực bãi gửi xe máy và thông báo rằng chị bị nghi “ăn cắp đồ”.

Người phụ nữ cho biết hai người tiếp cận trong tình trạng mặc thường phục, không đeo thẻ nhận diện. Dù khẳng định đã mua hàng và có đầy đủ hóa đơn, chị vẫn bị yêu cầu về công an phường làm việc. Theo phản ánh, chỉ sau khi chị yêu cầu kiểm tra tại chỗ và sự việc thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhóm người này mới xuất trình thẻ nhận diện và tiến hành đối chiếu hàng hóa với hóa đơn. Kết quả kiểm tra không phát hiện sai phạm.

Người phụ nữ cho rằng sự việc đã ảnh hưởng đến danh dự của bản thân cũng như tâm lý của hai con nhỏ đi cùng, đồng thời đề nghị các bên liên quan làm rõ trách nhiệm và có lời xin lỗi thỏa đáng.

Sau khi vụ việc được lan truyền, nhiều ý kiến đã xuất hiện trên mạng xã hội, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan cũng như quy trình xử lý của lực lượng an ninh tại trung tâm thương mại. Đồng thời trang Facebook chính thức của Aeon Mall Long Biên nhận hàng loạt phẫn nộ trong các bài viết mới nhất. Trên các nền tảng như Google Maps, đơn vị này cũng nhận hàng loạt đánh giá 1 sao trong ngày 8/6, kèm theo không ít ý kiến chỉ trích cách xử lý vụ việc.﻿