AEON MALL Long Biên lên tiếng vụ người phụ nữ tố bị quy chụp "ăn cắp đồ"

Trên trang fanpage chính thức, AEON MALL Long Biên vừa về sự việc xảy ra tại Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây.

TTTM này cho biết: "Trước những thông tin liên quan đến sự việc xảy ra tại Trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL Long Biên đang được lan truyền trên các phương tiện truyền thông và thu hút khách hàng quan tâm, AEON xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý Khách và Gia đình vì những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có trong sự việc ngoài ý muốn vào tối ngày 07 tháng 06."



AEON MALL Long Biên đang làm việc với Quý Khách hàng để gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Quý Khách và Gia đình.



AEON MALL Long Biên cũng xin lỗi toàn thể Quý Khách hàng và Cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt và những lo ngại phát sinh từ vụ việc. Đặc biệt, trước các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên, TTTM xin lỗi và nghiêm túc ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan và mua sắ.



Ngay khi có thông tin về vụ việc, AEON MALL Long Biên đã và đang khẩn trương rà soát, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh đối với những nội dung được phản ánh. ﻿

Trước đó, tối 7/6, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại việc 2 nam giới nhận là nhân viên an ninh siêu thị AEON Mall Long Biên (Hà Nội) chặn người phụ nữ, kiểm tra tài sản vì nghi ngờ trộm đồ.﻿

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Long Biên (Hà Nội) đã nắm được thông tin và đang xác minh làm rõ.



Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, vào tối cùng ngày, người phụ nữ cùng con nhỏ vào siêu thị Aeon Mall Long Biên và mua sắm đồ tại cửa hàng ở tầng 2 và 3, đồng thời giữ hóa đơn thanh toán tiền.﻿

Đến khoảng hơn 21h, người phụ nữ ra về và có đặt xe taxi. Khi di chuyển ngang qua bãi xe máy thì có 2 nam giới mặc quần áo dân sự chặn lại thông báo nghi ngờ người phụ nữ "ăn cắp đồ".



Mặc dù người phụ nữ đã trình bày bản thân mua đồ có hóa đơn đầy đủ và cho kiểm tra tại chỗ, nhưng vẫn bị yêu cầu lên xe ô tô đưa đến công an phường.



Do quá hoảng sợ, người phụ nữ đã hô hoán "bắt cóc". Khi một số người dân đến thì một trong 2 nam thanh niên mới lôi tấm thẻ có chữ "an ninh" ra đeo.



Sau khi kiểm tra tại chỗ, hàng hóa của người phụ nữ mua đều có hóa đơn đầy đủ.﻿