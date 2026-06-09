Aeon Mall xin lỗi

Tối 7/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm video của một khách hàng nữ phản ánh việc bị hai người đàn ông chặn lại tại khu vực bãi xe của AEON MALL Long Biên khi đang cùng hai con nhỏ rời trung tâm thương mại sau khi mua sắm. Theo phản ánh, hai người này cho rằng chị có dấu hiệu lấy cắp hàng hóa và yêu cầu làm việc với cơ quan công an.

Người phụ nữ cho biết bản thân đã xuất trình hóa đơn mua hàng và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ. Sau quá trình kiểm tra, không phát hiện hàng hóa nào không có hóa đơn. Vụ việc sau đó thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh luận về cách thức xử lý các trường hợp nghi ngờ thất thoát hàng hóa tại các trung tâm thương mại. Công an địa phương đã tiếp nhận thông tin và tiến hành xác minh vụ việc.

Trong phản hồi chính thức được đăng tải trên Fanpage Aeon Mall Long Biên - doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận sự việc và gửi lời xin lỗi đến khách hàng.

"AEON xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý Khách và Gia đình vì những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có trong sự việc ngoài ý muốn vào tối ngày 07 tháng 06.

Với tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp luôn đề cao sự minh bạch và lợi ích của khách hàng, chúng tôi đang nỗ lực làm việc với Quý Khách hàng để gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Quý Khách và Gia đình.

Đồng thời, chúng tôi chân thành xin lỗi toàn thể Quý Khách hàng và Cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt và những lo ngại phát sinh từ vụ việc. Đặc biệt, trước các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên, chúng tôi xin lỗi và nghiêm túc ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan và mua sắm tại TTTM.

Ngay khi có thông tin về vụ việc, chúng tôi đã và đang khẩn trương rà soát, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh đối với những nội dung được phản ánh. Với triết lý kinh doanh 'Tất cả vì khách hàng', AEON sẽ luôn nỗ lực không ngừng để mang đến những trải nghiệm dịch vụ và chất lượng sản phẩm tốt. Chúng tôi trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp từ khách hàng và cộng đồng.

Sự tin tưởng của khách hàng luôn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện các tiêu chuẩn quản trị, vận hành và trách nhiệm đối với cộng đồng."

Sau khi thông tin lan truyền, AEON MALL Long Biên ghi nhận làn sóng đánh giá 1 sao trên Google Maps và fanpage của trung tâm thương mại. Nhiều tài khoản để lại bình luận bày tỏ quan điểm liên quan đến cách ứng xử với khách hàng trong vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh.