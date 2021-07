Agribank hòa nhịp thời đại phát triển kinh tế số

Để không bị tụt hậu trong thời đại công nghệ số và kinh tế số, là một định chế tài chính lớn trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, Agribank luôn chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng các công nghệ mới để tăng trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Agribank đồng thời triển khai nhiều giải pháp tăng cường an toàn thông tin như: Hệ thống PKI (Public key infrastructure), hệ thống điều hành an toàn thông tin (SOC – Security Operation Center), giải pháp mật khẩu một lần (OTP – One Time Password) bảo mật cho các ứng dụng, hệ thống AD/Antivirus, hệ thống bảo mật cho các thiết bị điểm cuối, phối hợp với các cơ quan cảnh báo an ninh mạng đảm bảo an ninh an toàn cho các hệ thống công nghệ thông tin.



Năm 2021, Agribank phát triển thành công công nghệ Realtime Payments được sử dụng thiết bị bảo mật tiên tiến, ổn định, có khả năng xử lý lượng giao dịch lớn, chịu tải hàng đầu, ổn định, tính sẵn sàng cao, đảm bảo thời gian xử lý giao dịch thanh toán đến nhanh nhất trong hệ thống ngân hàng. Sản phẩm Realtime Payments đã đạt giải thưởng Sao Khuê 2021 cho Hệ thống CNTT xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng. Đến nay, 6 năm liên tiếp Agribank có phần mềm/hệ thống xuất sắc đạt giải thưởng Sao Khuê trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Điều này đã khẳng định vai trò tiên phong của Agribank trong việc triển khai các giải pháp số, chung sức thực hiện công cuộc chuyển đổi số, khởi tạo cuộc sống số, đưa công nghệ số là động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Mới đây, Agribank đã triển khai thành công dịch vụ thanh toán biên giới Việt Nam - Trung Quốc qua hệ thống Internet Banking (hệ thống CBPS), sự kiện này đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong việc tự động hóa giao dịch chuyển tiền biên giới, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng thêm tiện ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ đồng thời đánh dấu nỗ lực của Agribank trong quá trình chuyển mình hội nhập với xu thế kinh tế số và đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của nền kinh tế, Agribank đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác để phát triển dịch vụ E-banking, thu hộ, chi hộ như dịch vụ chi trả tiền vào tài khoản cho tài xế của Công ty VATO.EC, dịch vụ thanh toán hóa đơn truyền hình MobiTV trên E- Mobile Banking; liên kết ví điện tử ZaloPay, SenPay; dịch vụ thu hộ với công ty TNHH thương mại ACS Việt Nam và Tổng công ty truyền thông VNPT-Media… đồng thời triển khai thí điểm mở rộng lắp đặt máy bán hàng tự động thanh toán bằng mã QR, hợp tác thu hộ, chi hộ ví điện tử TrueMoney… Đến nay, Agribank đã liên kết, hợp tác công nghệ để cùng khai thác dịch vụ với 12 tổ chức trung gian thanh toán, 1300 nhà cung cấp để cung cấp các dịch vụ về Mobile Banking, ví điện tử, thu/chi hộ.

Đối với nhóm sản phẩm dịch vụ thẻ, Agribank đã triển khai thêm nhiều sản phẩm, chức năng tiện ích mới phù hợp với CMCN 4.0, như: thanh toán bằng QR Code, Samsung Pay, thanh toán thẻ không tiếp xúc - công nghệ mới nhằm tối ưu hóa tiện ích, gia tăng tính bảo mật và rút ngắn thời gian giao dịch cho chủ thẻ. Trong lĩnh vực thẻ, từ 20/5/2020, Agribank đã chính thức phát hành rộng rãi trong toàn hệ thống thẻ chip nội địa không tiếp xúc chuẩn VCCS. Tại các cây ATM/CDM/POS của Agribank đã hoàn thành cập nhật tính năng chấp nhận thanh toán thẻ chip nội địa, quốc tế không tiếp xúc.

Bên cạnh đó, Agribank đã triển khai nhiều sản phẩm tiện ích mới trong lĩnh vực thẻ, gồm: Triển khai mở rộng chức năng rút tiền bằng mã; mở rộng dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ không tiếp xúc thương hiệu Visa tại POS Agribank trong toàn hệ thống; triển khai thí điểm thành công nghiệp vụ phát hành thẻ trả trước vô danh; hoàn thành triển khai thí điểm dịch vụ tiền gửi trực tuyến tại CDM; cung cấp dịch vụ bảo hiểm dành cho chủ thẻ quốc tế với nhiều cải tiến trong thông báo chủ thẻ; chứng nhận bảo hiểm; thực hiện triển khai thí điểm sản phẩm thẻ liên kết bệnh viện; triển khai Đề án phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn… Đồng thời, Agribank trang bị POS miễn phí cho các tổ chức, cá nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ hợp pháp đáp ứng đủ các điều kiện. Tính đến 31/12/2020, Agribank có gần 13,9 triệu thẻ đang hoạt động, chiếm 12% về số lượng thẻ đang lưu hành. Số lượng ATM đạt 3299 máy, chiếm 17% thị phần ATM và 13% thị phần POS.

Trước xu hướng toàn cầu hóa, phổ cập tài chính toàn diện và đặc biệt là sự bùng nổ của CMCN 4.0 tác động đến kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, Agribank sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đa dạng hóa SPDV, kênh phân phối, hướng tới mô hình ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời đại kinh tế số.