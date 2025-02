Ai điều hành Đại học Huế sau khi giám đốc bị bắt?

Thông tin trên được TS. Bùi Văn Lợi - Phó Giám đốc ĐH Huế xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News chiều 9/2.

Theo đó, trước thời điểm khởi tố, bắt tạm giam, PGS.TS Lê Anh Phương có văn bản xin nghỉ ốm từ ngày 10 đến ngày 17/1. Đồng thời, ông uỷ nhiệm cho TS. Bùi Văn Lợi điều hành công việc chung của ĐH Huế và đề nghị các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐH Huế phối hợp với người được ủy nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành.

TS. Bùi Văn Lợi được phân công làm Phó Giám đốc phụ trách ĐH Huế cho đến khi có quyết định mới.

Tuy nhiên, đến ngày 17/1, văn bản uỷ nhiệm của PSG.TS Lê Anh Phương hết hiệu lực. Bộ GD&ĐT có văn bản chỉ đạo ĐH Huế nhanh chóng tổ chức phân công người phụ trách đơn vị thay cho PGS.TS Lê Anh Phương.

Sau đó, Đảng uỷ và Hội đồng ĐH Huế giao TS. Bùi Văn Lợi làm Phó Giám đốc Phụ trách ĐH Huế theo nghị quyết số 05/NQ-HĐĐH cho đến khi có quyết định mới.

TS. Bùi Văn Lợi (Sinh năm 1978, trú TP Huế) trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐH Huế thì ông từng là giảng viên chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ ĐH Huế.

Trước đó, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Thành ủy Huế thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ ký quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng 90 ngày (kể từ ngày 17/1) đối với PGS.TS Lê Anh Phương - Thành ủy viên, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc ĐH Huế.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế thực hiện các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với PGS.TS Lê Anh Phương - Giám đốc ĐH Huế về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo khoản 3 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

PGS.TS Lê Anh Phương - Giám đốc ĐH Huế thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam.

Quá trình điều tra xác định, thời điểm năm 2020 - 2021, PGS.TS Lê Anh Phương đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Ông Phương thực hiện vượt quá chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn để cùng Nguyễn Văn Vinh, nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học (Đại học Sư phạm - Đại học Huế) chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của sinh viên.

Trước đó, ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Công an TP Huế) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, khám xét và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh.