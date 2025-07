Ai đứng sau chuỗi cửa hàng bán chiếc bánh mỳ 208.000 đồng có thịt heo nhập khẩu từ Brazil?

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vừa có văn bản báo cáo Cục Hàng không về thông tin phản ánh giá một ổ bánh mỳ tại sân bay này có giá 7,9 USD, tương đương 208.000 đồng.

Theo đó, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc xác minh vụ việc.



"Sản phẩm này thuộc cửa hàng Bigbowl tại khu vực cách ly tầng 3 Nhà ga T2, là cửa hàng thương hiệu nổi tiếng tại các sân bay lớn tại Việt Nam và đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.



Sản phẩm cụ thể là bánh mỳ kẹp thịt heo xá xíu được sử dụng nguyên liệu thịt heo nhập khẩu từ Brazil, trọng lượng khoảng 200gram. Giá bán sản phẩm được cửa hàng niêm yết đầy đủ, công khai, dễ nhận biết tại quầy theo đúng quy định hiện hành.



Ngoài sản phẩm trên, cửa hàng còn cung cấp các loại bánh mỳ khác với mức giá từ 2,1 USD trở lên nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu tiêu dùng của hành khách ", văn bản của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài nêu.



Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng đều tuân thủ quy định của Nhà nước về hàng hoá thiết yếu, đảm bảo chất lượng dịch vụ về nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá đồng thời thực hiện việc niêm yết giá đầy đủ, công khai và minh bạch theo quy định.

Trước đó, đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc cũng giải thích: Giá dịch vụ hàng hóa tại sân bay Nội Bài thường cao hơn hẳn bên ngoài là do các đơn vị, cửa hàng phải tính toán cấu thành giá cả, dựa trên mọi chi phí mà chủ cửa hàng, doanh nghiệp phải chi gồm: Giá cốt sản phẩm, chi phí thuê kho bãi, logistics, thuê địa điểm, mặt bằng kinh doanh, đầu tư gian hàng, nhân công, điện, nước...

“Kết quả xác minh cho thấy, tại các quầy bán hàng đều có niêm yết giá từ 5 - 8,2 USD tuỳ loại, tương đương từ 132.000 - 216.000 đồng/ổ bánh mỳ theo tỷ giá ngày 5/7, trong đó có bánh mỳ nhân thịt heo mà báo chí phản ánh có giá 7,9 USD. Các mặt hàng đều niêm yết rõ ràng bằng đồng hoặc USD, dễ nhìn, không gây hiểu lầm cho hành khách”, vị đại diện này cho biết.

Trước vụ việc này, năm 2023, cùng hệ sinh thái với Bigbowl, cửa hàng Two Tigers Noodles & Bar thuộc Autogrill VFS F&B cũng trở thành chủ đề bàn tán trên các trang mạng xã hội bởi hình ảnh một hóa đơn ăn uống trong nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài với bát phở bò có giá hơn 200.000 đồng, cốc trà có giá hơn 100.000.

Cụ thể, 3 bát phở bò tái có giá 29,4 USD (tương đương 690.000 đồng), 1 bát phở bò chín có giá 8,7 USD (tương đương 204.000 đồng), 1 cốc trà có giá 4,5 USD (tương đương 105.000 đồng), 2 ly cà phê nâu đá có giá 13,2 USD (tương đương 310.000 đồng), 1 ly nước cam có giá 6,7 USD (tương đương 157.000 đồng).

Tổng số tiền phải thanh toán cho hóa đơn trên là 62,5 USD (tương đương 1,466 triệu đồng).

Autogrill VFS F&B nằm trong chuỗi giá trị ngành dịch vụ hàng không mà tập đoàn IPP Group của "vua hàng hiệu'' Johnathan Hạnh Nguyễn xây dựng từ nhiều năm nay.



Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2013 trên cơ sở liên doanh với tập đoàn Autogrill của Italia chuyên về ẩm thực du lịch và bán lẻ.



Mục tiêu ban đầu của IPPG là đưa các thương hiệu nhà hàng nổi tiếng trong ngành dịch vụ sân bay từ hệ thống của tập đoàn Autogrill như: Burger King, Popeyes…

Tuy nhiên, về sau do nhận thấy nhu cầu về món ăn địa phương của du khách càng ngày càng lớn, đặc biệt là nhóm khách quốc tế, Autogrill VFS F&B đã quyết định xây dựng thêm các cửa hàng thương hiệu độc quyền như: Big Bowl (phục vụ các món phở và bún), Two Tigers (phục vụ phở, bún, món cuốn...), Banh Mi Kep (bán bánh mì), Saigon Café.Bar.Kitchen, HaNoi Café.Bar.Kitchen…



Trong số này thì Big Bowl phổ biến nhất do tọa lạc tại những vị trí đắc địa nhất tại sảnh chờ của các sân bay lớn, phủ ở cả khu check-in, sảnh đi khu vực công cộng, khu cách li quốc nội lẫn quốc tế, vậy nên thường khá đông khách dù cho mức giá khá cao.