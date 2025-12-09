AI giúp tìm kiếm người mất tích khi còn nhỏ

Hơn 90% người mất tích ở Hàn Quốc được tìm thấy trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, tính đến năm 2025, có 1.050 người mất tích khi còn nhỏ vẫn chưa được may mắn như thế. Giờ đây, những tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép tạo ra hình ảnh chân thực về diện mạo trưởng thành của trẻ mất tích, từ đó làm tăng cơ hội tìm ra họ.

Trung tâm Quốc gia về quyền trẻ em (NCRC) đã tạo áp phích bằng AI cho 60 trẻ mất tích lâu năm, sử dụng công nghệ do Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phát triển. Theo KAIST, chương trình phân tích các mô hình lão hóa điển hình rồi áp dụng lên bức ảnh gần nhất của trẻ mất tích, từ đó tạo ra hình ảnh khuôn mặt khi lớn lên theo dự đoán.

Những “khuôn mặt trưởng thành” của người mất tích do Trung tâm Quốc gia về quyền trẻ em ở Hàn Quốc tạo ra bằng AI Ảnh: YONHAP

NCRC thực hiện dự án trên cùng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bộ Y tế và Phúc lợi. Giới chức địa phương cho biết những áp phích cập nhật này đôi khi giúp họ nhận được manh mối và thông tin mới từ công chúng. Được KAIST phát triển từ năm 2015, hệ thống trên đã tiến bộ vượt bậc sau khi có thêm khả năng siêu phân giải hình ảnh.

Theo tờ The Korea Herald, NCRC cũng dùng AI cho nhiều chiến dịch tìm trẻ mất tích lâu năm khác, trong đó có dự án công bố vào tháng 10. Sáng kiến này tái tạo video người mất tích bước đi trên một sàn diễn ảo - cả khi còn nhỏ và khi trưởng thành - nhằm đem lại hình dung trực quan.