Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

AI giúp tìm kiếm người mất tích khi còn nhỏ

09-12-2025 - 10:38 AM | Tài chính quốc tế

Hơn 90% người mất tích ở Hàn Quốc được tìm thấy trong vòng 1 năm.

Hơn 90% người mất tích ở Hàn Quốc được tìm thấy trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, tính đến năm 2025, có 1.050 người mất tích khi còn nhỏ vẫn chưa được may mắn như thế. Giờ đây, những tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép tạo ra hình ảnh chân thực về diện mạo trưởng thành của trẻ mất tích, từ đó làm tăng cơ hội tìm ra họ.

Trung tâm Quốc gia về quyền trẻ em (NCRC) đã tạo áp phích bằng AI cho 60 trẻ mất tích lâu năm, sử dụng công nghệ do Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phát triển. Theo KAIST, chương trình phân tích các mô hình lão hóa điển hình rồi áp dụng lên bức ảnh gần nhất của trẻ mất tích, từ đó tạo ra hình ảnh khuôn mặt khi lớn lên theo dự đoán.

AI giúp tìm kiếm người mất tích khi còn nhỏ - Ảnh 1.

Những “khuôn mặt trưởng thành” của người mất tích do Trung tâm Quốc gia về quyền trẻ em ở Hàn Quốc tạo ra bằng AI Ảnh: YONHAP

NCRC thực hiện dự án trên cùng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bộ Y tế và Phúc lợi. Giới chức địa phương cho biết những áp phích cập nhật này đôi khi giúp họ nhận được manh mối và thông tin mới từ công chúng. Được KAIST phát triển từ năm 2015, hệ thống trên đã tiến bộ vượt bậc sau khi có thêm khả năng siêu phân giải hình ảnh.

Theo tờ The Korea Herald, NCRC cũng dùng AI cho nhiều chiến dịch tìm trẻ mất tích lâu năm khác, trong đó có dự án công bố vào tháng 10. Sáng kiến này tái tạo video người mất tích bước đi trên một sàn diễn ảo - cả khi còn nhỏ và khi trưởng thành - nhằm đem lại hình dung trực quan.

Dấu hiệu bong bóng AI sắp nổ tung: Các công ty chỉ cần 30 ngày để ‘thổi’ doanh thu từ 0 lên hàng triệu USD, có startup tăng 10 định giá chỉ trong 1 năm

Theo Hoàng Phương

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed 'đi trên dây'

Fed 'đi trên dây' Nổi bật

Hai quốc gia thành viên tuyên bố sẽ kiện EU vì Nga: Chuyện gì đang xảy ra?

Hai quốc gia thành viên tuyên bố sẽ kiện EU vì Nga: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Nhật Bản ra cảnh báo chưa từng có sau trận động đất - sóng thần nửa đêm

Nhật Bản ra cảnh báo chưa từng có sau trận động đất - sóng thần nửa đêm

09:46 , 09/12/2025
Mỹ cho phép xuất khẩu chip AI Nvidia H200 sang Trung Quốc

Mỹ cho phép xuất khẩu chip AI Nvidia H200 sang Trung Quốc

08:35 , 09/12/2025
Số dư không mong đợi ở Nhật Bản

Số dư không mong đợi ở Nhật Bản

08:21 , 09/12/2025
Sự sụp đổ của các "kho bạc tài sản kỹ thuật số"

Sự sụp đổ của các "kho bạc tài sản kỹ thuật số"

07:59 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên