Ai là bị hại của cặp vợ chồng Phan Anh Duy - Phạm Thị Như Quỳnh, liên hệ ngay số điện thoại 0903.838.591

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC01) đang thụ lý, điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phan Anh Duy (35 tuổi, ngụ phường Phú Lâm) và vợ là Phạm Thị Như Quỳnh (32 tuổi, ngụ phường Thới An).

Trước đó, ngày 15/9/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Duy và Quỳnh để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, do nợ nần Duy bàn bạc với vợ là Quỳnh lên kế hoạch lừa đảo. Cặp vợ chồng này nhắm tới là những người quen đang có nhu cầu nhờ vả các thủ tục pháp lý hoặc công việc hành chính.

Vợ chồng Duy - Quỳnh

Để tạo "vỏ bọc" uy tín, Duy tự giới thiệu là lãnh đạo đang công tác tại Bộ Công an phía Nam, có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao. Sau đó, Duy lên mạng đặt mua quân hàm Đại úy, bảng tên "Phan Anh Duy" và một bật lửa hình khẩu súng luôn mang theo bên mình để củng cố niềm tin với nạn nhân.

Còn Quỳnh "nổ" là nhân viên ngân hàng, có khả năng tác động lãnh đạo để giải quyết hồ sơ vay vốn hoặc thủ tục tài chính. Tuy nhiên, trước đó Quỳnh đã bị cơ quan cho thôi việc từ trước.

Đồng thời, cặp vợ chồng Duy - Quỳnh cam kết giúp các nạn nhân giải quyết công việc với điều kiện phải chuyển trước số tiền lớn. Nếu không thành, cả 2 hứa sẽ hoàn trả đầy đủ. Sau khi nhận tiền, Duy và Quỳnh không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà chiếm đoạt toàn bộ để tiêu xài và trả nợ.

Để nạn nhân không nghi ngờ, các bị can giả vờ đang tiến hành công việc hoặc đưa ra các lý do khách quan nhằm kéo dài thời gian. Công an xác định đây là màn kịch do hai vợ chồng dựng lên nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lợi nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC01) thông báo ai là bị hại đã chuyển tiền cho vợ chồng Duy - Quỳnh cần liên hệ cơ quan chức năng trình báo. Bị hại liên hệ trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM, gặp Điều tra viên Bạch Hồng Phước (Đội 4, Phòng PC01) qua số điện thoại 0903.838.591.