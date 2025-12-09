Ái nữ con tỷ phú vừa cưới đã đòi ly hôn, viết tâm thư vạch trần "5 tội lớn" của chồng

Ngô Kiến Hào là 1 trong những thành viên thuộc F4 đình đám xứ Đài. Tên tuổi anh vụt sáng sau thành công của bộ Vườn Sao Băng (2000), đóng cùng Từ Hy Viên, Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên. Có sự nghiệp thành công rực rỡ, nhưng đường tình duyên của Ngô Kiến Hoa vô cùng ồn ào. Anh từng có cuộc hôn nhân kết thúc trong 1001 drama với tiểu thư Thạch Trinh Thiện.

Theo tờ Sina, Ngô Kiến Hào và Thạch Trinh Thiện gặp nhau khi quay quảng cáo cho My Kingdom vào năm 2009. Thạch Trinh Thiện là con gái của 1 tỷ phú gốc Hoa sống ở Singapore. Gia tộc họ Thạch là thế lực lớn trong ngành truyền thông tại đảo quốc sư tử. Cha Trinh Thiện là lãnh đạo cấp cao ở Tập đoàn truyền thông Media Corp lớn nhất Singapore.

Tuy nhiên, mối quan hệ của Thạch Trinh Thiện và Ngô Kiến Hào không được người cha tỷ phú ủng hộ. Cặp đôi bị ép chia tay và cuối cùng tan vỡ trong tiếc nuối. Thạch Trinh Thiện bị gia đình đưa sang Mỹ du học. Năm 2012, Ngô Kiến Hào và Thạch Trinh Thiện nối lại tình cảm và chính thức đính hôn. Không lâu sau, cặp đôi tổ chức đám cưới riêng tư tại resort Pelican Hill (Los Angeles, Mỹ).

Ngô Kiến Hào và Thạch Trinh Thiện trải qua nhiều trắc trở mới đến được với nhau

Nhưng chỉ sau 9 tháng cưới, cặp đôi đổ vỡ. Thạch Trinh Thiện đăng đàn chỉ trích Ngô Kiến Hào là kẻ đốn mạt, chỉ quan tâm đến tiền bạc và bạo lực lạnh trong hôn nhân. Theo thiên kim tỷ phú này, dù kết hôn và chung sống với Ngô Kiến Hào nhưng cô vẫn như phụ nữ độc thân. . Ngô Kiến Hào là người bận rộn, chỉ biết công việc không quan tâm đến vợ. Khi có thời gian rảnh, anh cũng tụ tập du lịch cùng bạn bè, thay vì chọn ở bên bà xã.

Trên trang cá nhân, Thạch Trinh Thiện tố cáo chồng gây ra "5 tội lớn" khiến hôn nhân tan tành: Dịp lễ tết quan trọng không trở về nhà; Thói trăng hoa không bỏ, thường xuyên qua lại với những cô gái khác; Vợ phải tự chi trả tiền máy bay khi muốn theo chồng đi công tác; Cãi nhau không bao giờ nhận sai; Trước truyền thông nói sai sự thật mối quan hệ vợ chồng.

"Anh ta gạch bỏ tôi - 1 người vợ hợp pháp - ra khỏi cuộc sống của anh ta ngay sau đám cưới. Anh ta còn chẳng có ý định gọi điện thoại cho tôi chứ đừng nói tới gặp mặt. Cuộc hôn nhân với anh ta là 1 cơn ác mộng. Tôi sống trong sự dối trá, lừa gạt và đè nén cảm xúc cùng cực. Ngô Kiến Hào bị ảo mộng mình có vẻ ngoài điển trai, danh tiếng. Tôi hối hận vì đến khi về chung nhà mới nhận ra anh ta là kẻ đạo đức giả. Tôi nghĩ mình nên dừng lại, rời xa anh ta", Thạch Trinh Thiện chỉ trích và bày tỏ ý định ly hôn Ngô Kiến Hào.

1 người bạn chung của cặp sao cho biết Trinh Thiện đã nhún nhường, ra sức vun vén tổ ấm. Sau khi kết hôn, ái nữ họ Thạch đều bay đến nhà chồng ở Đài Loan (Trung Quốc) vào các dịp lễ Tết quan trọng, chờ Ngô Kiến Hào về đoàn tụ. Thế nhưng, nam diễn viên lại chẳng hề quay về ăn bữa cơm sum vầy với gia đình, bỏ mặc vợ đơn độc. Vào dịp lễ tình nhân, Ngô Kiến Hào miệng ba hoa sẽ tặng quà cho vợ trên truyền thông, nhưng thực tế tài tử này chẳng hề có nổi 1 bó hoa cho Thạch Trinh Thiện.

Thạch Trinh Thiện chỉ trích Ngô Kiến Hào là kẻ đạo đức giả, chỉ có mẽ ngoài và không làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng

Ngô Kiến Hào ra sức phủ nhận những lời cáo buộc nói trên, song anh vẫn bị gắn mác gã đàn ông tồi tệ trong mắt công chúng. Sau đó, Thạch Trinh Thiện và Ngô Kiến Hào ly thân. Đến năm 2018, cặp đôi mới hoàn tất thủ tục ly hôn sau 5 năm dùng dằng và đấu tố. Theo luật pháp Singapore, các cặp vợ chồng phải sống ly thân, tách biệt nhau liên tục ít nhất 3 năm thì mới được xem xét việc ly hôn.

Ngôi sao Vườn Sao Băng được cho biết có đến 3 lần đệ đơn chấm dứt hôn nhân với Thạch Trinh Thiện, nhưng phải đến lần thứ 3, tiểu thư con tỷ phú mới đặt bút ký và quyết định buông tay. Nguyên nhân là Thạch Trinh Thiện quá thất vọng với hành động cạn tàu ráo máng của chồng. Trong lần 3 đệ đơn ra tòa, Ngô Kiến Hào đã lỗi cho Thạch Trinh Thiện không hỗ trợ anh trong công việc, quan điểm sống khác nhau nên họ mới tan vỡ.

Mất đến 5 năm, Ngô Kiến Hào và Thạch Trinh Thiện mới hoàn tất thủ tục ly hôn

