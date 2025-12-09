Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ái nữ Đỗ Mỹ Linh khoe má bánh bao siêu cưng, chiếm spotlight ở tiệc hoành tráng của "cậu ấm cô chiêu" cháu bầu Hiển

09-12-2025 - 15:13 PM | Lifestyle

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh trở thành hot kid trên MXH.

Nhà bầu Hiển gần đây vừa tổ chức sinh nhật cực kỳ hoành tráng cho cặp song sinh có biệt danh Gấu và Thỏ - hai con đầu lòng của thiếu gia cả Đỗ Quang Vinh. Tuy là bữa tiệc thân mật trong phạm vi gia đình, nhưng độ xa hoa thì khỏi phải bàn: không gian trang trí lung linh, concept đáng yêu chuẩn "rich kid party", từng góc check-in đều sáng bừng như studio.

Thế nhưng spotlight của buổi tiệc lại bất ngờ rơi vào bé Tuệ An (Ttii) - ái nữ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng - Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang cũng là con trai thứ hai nhà bầu Hiển.

Xuất hiện tại tiệc sinh nhật của anh chị, bé cưng Titi được bố mẹ diện cho bộ váy trắng hàng hiệu xinh xắn, kết hợp giày ton-sur-ton và kiểu tóc buộc gọn hai bên, trông vừa thanh lịch vừa đúng vibe tiểu thư nhà giàu. Đặc biệt, đôi má bánh bao đáng yêu cùng thần thái lanh lợi của bé khiến ai nhìn cũng muốn cưng chiều.

Ái nữ Đỗ Mỹ Linh khoe má bánh bao siêu cưng, chiếm spotlight ở tiệc hoành tráng của "cậu ấm cô chiêu" cháu bầu Hiển - Ảnh 1.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, bé Títi hào hứng chạy nhảy, vui đùa cùng anh chị trong tiệc sinh nhật. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng phong thái của nhóc tỳ đã rất tự tin, năng động và cực kỳ cuốn spotlight. Netizen thi nhau "thả tim" và khen ngợi: "Đáng yêu quá!", "Má bánh bao mê xỉu", "Tiểu thư đời thực đây rồi!"...

Càng lớn, con gái của Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang ngày càng bụ bẫm, dễ thương, và có nét xinh xắn giống mẹ hoa hậu. Mỗi lần, bé Tuệ An xuất hiện đều khiến mạng xã hội xôn xao bàn luận không ngớt về visual cũng như cách con gái Đỗ Mỹ Linh lớn lên trong gia đình nghìn tỷ. Không khó hiểu khi lần này, chỉ một khoảnh khắc đơn giản dạo chơi trong bữa tiệc thôi mà Títi đã trở thành nhân vật được chú ý nhất.

Ái nữ Đỗ Mỹ Linh khoe má bánh bao siêu cưng, chiếm spotlight ở tiệc hoành tráng của "cậu ấm cô chiêu" cháu bầu Hiển - Ảnh 2.

Ái nữ Đỗ Mỹ Linh khoe má bánh bao siêu cưng, chiếm spotlight ở tiệc hoành tráng của "cậu ấm cô chiêu" cháu bầu Hiển - Ảnh 3.

"Cậu ấm cô chiêu" nhà bầu Hiển-cháu Đỗ Mỹ Linh học trường quốc tế 700 triệu/năm, nói tiếng Anh như Tây gây sốt MXH

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

