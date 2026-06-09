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Ai thấy Đỗ Thị Phương SN 1971 ở đâu, trình báo ngay theo số 0987.566.616

| | Xã hội

Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Đỗ Thị Phương, người bị tuyên phạt 12 năm 8 tháng tù về các tội đưa hối lộ và bắt giữ người trái pháp luật trong vụ án liên quan đến Phương "Ninh Hột", do bỏ trốn và không chấp hành án.

Cơ quan thi hành án hình sự Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đỗ Thị Phương (SN 1971; quê quán: xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh; thường trú tại: xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) về tội "Đưa hối lộ" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Trước đó, Phương bị Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 12 năm 8 tháng tù giam về tội "Đưa hối lộ" và "Bắt giữ người trái pháp luật" liên quan đến vụ án của trùm giang hồ Phương "Ninh Hột".

Đỗ Thị Phương. Ảnh: Công an Hà Nội.

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không chấp hành việc thi hành án. Do đó, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đỗ Thị Phương.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội (SĐT: 0948793883 - 0987566616), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

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Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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