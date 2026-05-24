Ai thấy người phụ nữ có đặc điểm này, liên hệ công an gấp để phục vụ điều tra

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang truy tìm Trần Thị Tố Loan (SN 23/5/1980, trú tại Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 16/3/2026 tại phường Việt Hưng.

Theo thông tin nhận dạng, đối tượng nữ, cao khoảng 1m65, da trắng, dáng người cân đối, có sẹo chấm cách khoảng 2cm dưới đuôi mắt trái.

Chân dung Trần Thị Tố Loan (SN 23/5/1980, trú tại Hà Nội)

Cơ quan Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp truy tìm; khi phát hiện người có đặc điểm như trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội hoặc Công an phường Việt Hưng để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Người dân nếu có thông tin liên quan đến đối tượng, đề nghị cung cấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.