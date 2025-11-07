AI và Nông nghiệp Việt Nam trong Kỷ nguyên Chuyển đổi Dữ liệu – Số hóa – Trí tuệ nhân tạo

Sự kiện nhằm giới thiệu nền tảng B·good – giải pháp nông nghiệp số thông minh do SNE Company phát triển, hướng tới mục tiêu hỗ trợ toàn diện quá trình chuyển đổi số trong canh tác và thương mại nông nghiệp.

Chương trình hội thảo

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ AI trong quản lý và sản xuất nông nghiệp

B·good ứng dụng AI và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để tự động hóa và tối ưu hóa các khâu trong chuỗi sản xuất nông nghiệp. Nhờ tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến, nền tảng có khả năng phân tích và dự báo chính xác các yếu tố sinh trưởng của cây trồng, đồng thời đưa ra dự báo thị trường nông sản theo thời gian thực.

Các nhóm chức năng chính của B·good gồm: Dự báo tình trạng cây trồng: Tích hợp dữ liệu vùng trồng, khí hậu và sản lượng để đưa ra dự báo chính xác theo từng khu vực; Phân tích sinh trưởng: Ứng dụng công nghệ nhận diện hình ảnh nhằm xác định giai đoạn phát triển của cây trồng, hỗ trợ quản lý nông trại chính xác hơn; Dự báo thị trường nông sản: Phân tích xu hướng cung – cầu trong nước và quốc tế, gợi ý loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, giúp nông dân và doanh nghiệp tối ưu chiến lược sản xuất; Nền tảng thương mại B2B: Kết nối trực tiếp với các nhà nhập khẩu nông sản quốc tế, mở rộng cơ hội xuất khẩu cho nông sản Việt Nam.

Ông Chang Sehun – Giám đốc điều hành công ty SNE Company

Hợp tác triển khai tại Việt Nam

Thông qua hội thảo lần này, SNE Company kỳ vọng nhận được sự quan tâm và hợp tác của các hợp tác xã nông nghiệp, hội làm vườn, doanh nghiệp và nông trại tại TP. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận – những đơn vị đang tìm kiếm giải pháp quản lý trang trại, truy xuất nguồn gốc, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và phát triển chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu.Hướng tới hệ sinh thái nông nghiệp số bền vững

Theo đại diện SnE Company, việc triển khai nền tảng B·good tại Việt Nam là bước khởi đầu cho lộ trình hợp tác dài hạn trong lĩnh vực chuyển đổi số nông nghiệp. Công ty đặt mục tiêu cùng các đối tác trong nước xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số minh bạch, hiệu quả và bền vững, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Quý đơn vị, tổ chức quan tâm tham gia chương trình xin vui lòng liên hệ BTC để được hỗ trợ!

Tên sự kiện: Hội thảo "AI và Nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên Chuyển đổi Dữ liệu – Số hóa – Trí tuệ nhân tạo".

Thời gian tổ chức: 8:30 ~ 12:00 ngày 14/11/2025 (Thứ 6)

Địa điểm: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (IAS), 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh.

Liên hệ: Mr Trương Thắng Hùng – SĐT: 0906 789 673