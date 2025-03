AI và sinh trắc học đang thay đổi "cuộc chơi" Mobile banking

Nhóm tác giả DTSVN Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng 73 bài viết Cuộc đua giữa ngân hàng truyền thống và các công ty Fintech đang dần chuyển sang một giai đoạn mới: hợp tác. Các ngân hàng có thể học hỏi từ các công ty Fintech về cách tạo những trải nghiệm người dùng mượt mà và đổi mới công nghệ, trong khi các công ty fintech cũng có thể tận dụng những nền tảng vững chắc và hệ thống bảo mật đáng tin cậy của các ngân hàng truyền thống. Tại: Tương lai ngành tài chính: Sự trỗi dậy của Fintech hay sức mạnh của Ngân hàng?

Trải nghiệm Ngân hàng được cá nhân hóa

Các ứng dụng ngân hàng di động (mobile banking) không chỉ còn là công cụ đơn giản để thực hiện giao dịch nữa. Chúng đã trở thành những nền tảng linh hoạt, có thể thay đổi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những ứng dụng này giờ đây mang lại trải nghiệm được cá nhân hóa, giống như bạn đang trò chuyện với một giám đốc ngân hàng, người nhớ được sở thích. Theo Báo cáo xu hướng ngân hàng năm 2025 của Accenture, sự chuyển mình này hướng tới cá nhân hóa chủ yếu nhờ vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu, giúp các ngân hàng cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp với từng khách hàng.

Khả năng tùy chỉnh trải nghiệm người dùng đang trở thành yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng tạo sự khác biệt. Khách hàng hiện nay mong muốn các ứng dụng ngân hàng hiểu rõ thói quen tài chính của họ, từ đó cung cấp những thông tin và gợi ý có giá trị. Mức độ cá nhân hóa này không chỉ nâng cao sự hài lòng mà còn tạo ra sự gắn kết bền vững, bởi người dùng có xu hướng trung thành với ngân hàng có khả năng hiểu và dự đoán nhu cầu của họ. Bên cạnh đó, các ứng dụng thông minh còn cung cấp những tính năng như công cụ lập ngân sách, cảnh báo chi tiêu và tư vấn tài chính cá nhân hóa, giúp người dùng dễ dàng quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả và tiện lợi.

Tích hợp AI: Tăng cường tương tác với khách hàng

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi ngân hàng di động. Các tác nhân AI hiện nay không chỉ dẫn dắt các cuộc trò chuyện thời gian thực mà còn hỗ trợ các nhà quản lý quan hệ giải quyết những vấn đề phức tạp và cung cấp lời khuyên cá nhân hóa. Việc tích hợp này không chỉ nâng cao khả năng của nhân viên mà còn giúp họ hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Như Accenture đã chỉ ra, các tương tác được điều khiển bởi AI sẽ trở thành tính năng tiêu chuẩn trong ngân hàng di động, mang lại trải nghiệm mượt mà và trực quan cho người dùng.

Khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ và phân tích theo thời gian thực của trí tuệ nhân tạo cho phép các ngân hàng đưa ra các giải pháp chủ động, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ví dụ, AI có thể phân tích các thói quen chi tiêu và đưa ra cảnh báo về các cơ hội tiết kiệm hoặc giao dịch bất thường. Cách tiếp cận chủ động này không chỉ gia tăng tính bảo mật mà còn giúp khách hàng đưa ra những quyết định tài chính thông minh hơn. Hơn nữa, AI còn mở ra khả năng triển khai các dịch vụ phức tạp như phê duyệt khoản vay và quản lý đầu tư, mang đến cho người dùng một trải nghiệm ngân hàng toàn diện và tiện lợi.

Xác thực sinh trắc học: Bảo mật giao dịch

Bảo mật vẫn là ưu tiên hàng đầu trong ngân hàng di động và các công nghệ xác thực sinh trắc học đang đi đầu trong chiến lược này. Nhận dạng vân tay, nhận diện khuôn mặt và nhận diện giọng nói ngày càng được áp dụng rộng rãi để bảo vệ quyền truy cập vào ứng dụng ngân hàng và xác minh giao dịch. Theo báo cáo của Kissflow Banking Technology, những công nghệ này không chỉ nâng cao mức độ bảo mật mà còn mang đến trải nghiệm người dùng dễ dàng và thân thiện hơn.

Xác thực sinh trắc học ngày càng trở thành giải pháp then chốt trong việc bảo vệ ngân hàng di động trước các nguy cơ gian lận và trộm cắp danh tính. Bằng cách sử dụng các đặc điểm sinh học để xác minh danh tính, ngân hàng có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ truy cập trái phép. Đồng thời, tính tiện lợi của xác thực sinh trắc học giúp loại bỏ việc phải nhớ mật khẩu phức tạp, mang lại trải nghiệm người dùng đơn giản và nhanh chóng. Khi các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi, xác thực sinh trắc học chính là một lớp bảo vệ mạnh mẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của khách hàng.

Thanh toán theo thời gian thực

Nhu cầu thanh toán theo thời gian thực (RTP) đang gia tăng mạnh mẽ, khi cả doanh nghiệp và cá nhân đều mong muốn có khả năng chuyển và nhận tiền ngay lập tức, bất kể thời gian hay ngày lễ. Xu hướng này dự báo sẽ tiếp tục phát triển nhờ vào những tiến bộ trong công nghệ blockchain, đặc biệt là đối với các giao dịch xuyên biên giới. Như các chuyên gia đã chỉ ra, thanh toán theo thời gian thực đang dần trở thành tiêu chuẩn mới, mang đến sự thuận tiện và tốc độ vượt trội cho các giao dịch tài chính.

Thanh toán theo thời gian thực đang chuyển đổi cách thức hoạt động của doanh nghiệp, cho phép quản lý dòng tiền hiệu quả hơn và phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi của thị trường. Đối với người tiêu dùng, khả năng chuyển tiền ngay lập tức nâng cao trải nghiệm ngân hàng tổng thể, giúp quản lý tài chính dễ dàng hơn khi di chuyển. Hơn nữa, việc tích hợp công nghệ blockchain đảm bảo các giao dịch an toàn và minh bạch, giảm nguy cơ gian lận và sai sót.

Cách mạng hóa trải nghiệm khách hàng

Trí tuệ nhân tạo đang sẵn sàng thay đổi diện mạo ngành ngân hàng, mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa, chủ động và đầy cảm xúc cho khách hàng. Công nghệ này không chỉ nâng cao sự tiện lợi mà còn thúc đẩy lòng trung thành, hỗ trợ duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng bằng cách điều chỉnh các tương tác theo nhu cầu riêng biệt. Theo báo cáo từ Accenture, AI sẽ trở thành yếu tố phân biệt quan trọng giúp các ngân hàng vươn lên và nổi bật trong một thị trường đầy cạnh tranh.

Bằng cách tận dụng AI, các ngân hàng có thể xây dựng những trợ lý ảo không chỉ hiểu mà còn phản hồi cảm xúc của khách hàng, mang đến sự hỗ trợ đồng cảm và cá nhân hóa. Mức độ tương tác này giúp củng cố mối quan hệ gắn bó giữa ngân hàng và khách hàng, nâng cao lòng trung thành với thương hiệu và sự hài lòng tổng thể. Hơn nữa, AI có thể thúc đẩy sự sáng tạo trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ, như danh mục đầu tư cá nhân hóa và công cụ lập kế hoạch tài chính, làm phong phú thêm trải nghiệm người dùng.

Dịch vụ tài chính cá nhân

Các ngân hàng ngày càng tận dụng phân tích dữ liệu tiên tiến và AI để cung cấp các dịch vụ tài chính được cá nhân hóa cao. Điều này bao gồm các kế hoạch tiết kiệm tùy chỉnh, tư vấn đầu tư được cá nhân hóa và các giải pháp chủ động dựa trên hành vi chi tiêu của từng cá nhân.

Khả năng cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp đang trở thành lợi thế cạnh tranh cho các ngân hàng. Khi thấu hiểu mục tiêu và thách thức riêng của từng khách hàng, ngân hàng có thể đưa ra lời khuyên chính xác và sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu. Cách tiếp cận cá nhân hóa này không chỉ nâng cao sự hài lòng mà còn thúc đẩy tăng trưởng doanh thu thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm khách hàng sử dụng. Hơn thế, các dịch vụ được thiết kế riêng giúp khách hàng đạt mục tiêu tài chính hiệu quả hơn, từ đó xây dựng mối quan hệ bền chặt và lâu dài với ngân hàng.

Cơ hội và thách thức của ngân hàng di động

Khi ngân hàng di động không ngừng phát triển, các tổ chức tài chính phải đối mặt với một bức tranh vừa đầy tiềm năng vừa không ít thách thức. Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AI, sinh trắc học và blockchain mở ra cơ hội to lớn cho đổi mới và tăng trưởng. Tuy nhiên, song song với đó là bài toán khó về bảo mật dữ liệu, an ninh mạng và tuân thủ quy định – những yếu tố đòi hỏi các ngân hàng phải cân nhắc kỹ lưỡng để duy trì sự cân bằng giữa đổi mới và an toàn.

Những xu hướng nổi bật của ngân hàng di động trong năm 2025 phản ánh làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ đang lan rộng trong ngành dịch vụ tài chính. Khi các ngân hàng liên tục đổi mới và linh hoạt thích ứng với kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng, tương lai của lĩnh vực này hứa hẹn mở ra những cơ hội đột phá, mang lại lợi ích thiết thực cho cả người tiêu dùng và tổ chức tài chính.

Tổng hợp bởi: Nhóm tác giả DTSVN - Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng.