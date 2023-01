AI vẽ lại game Diablo thành bộ phim ma thuật giả tưởng của thập niên 80: Sống động không ngờ

Có thể lấy ví dụ với những tác phẩm mới được đăng tải trên kênh YouTube DeusVultAI . Video đầu tiên do chủ kênh đăng tải cho thấy Diablo I hiện hữu ra sao dưới hình hài của một bộ phim ma thuật giả tưởng của thập niên 80.

Nhân vật Warrior - Chiến binh mạnh mẽ với khả năng chịu sát thương cao.

Các chiến binh xương - kẻ thù thường thấy trong Diablo cũng như trong những tác phẩm ma thuật giả tưởng.

Con trùm The Butcher - Đồ tể, một trong những kẻ địch nổi tiếng nhất ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Chính hắn ta là chủ nhân của câu thoại " Ah... Fresh meat! " nổi tiếng. Lời thoại "Ah... Thịt tươi!" này tiếng tăm đến mức ta thấy nó xuất hiện trong cả những game hiện đại, ví dụ như Genshin Impact .

Trưởng lão Deckard Cain - học giả dẫn lối người chơi trong cả Diablo I, II và III.

Nhân vật Sorcerer - Thầy phép với khả năng thi triển những phép thuật bậc cao.

Thợ rèn Griswold - NPC trong Diablo I và xuất hiện trong Diablo II dưới dạng ... một con zombie. Griswold nổi tiếng với câu nói: "Đặt gươm vào tay một người và bạn sẽ có một chiến binh. Dạy một người cách rèn vũ khí và bạn có thể gây dựng một đạo quân".

Na-Krul - con quỷ bị chúa tể Diablo giam giữ.

Gillian - cô phục vụ bàn tại quán ăn trong thị trấn Tristram bị nguyền rủa.

Thị trấn bị quỷ ám Tristram, nơi người chơi gặp gỡ các NPC.

Đại Thầy tế Lazarus, cố vấn của Vua Leoric và là người bị tha hóa bởi sức mạnh của các Chúa Quỷ.

Chủ nhà trọ Ogden.

Dược sĩ Pepin, người có khả năng hồi máu cho nhân vật.

Vua Xương, hay chính là Vua Leoric nay đã trở thành tay sai của quỷ.

Wirt - cậu bé buôn lậu sống tại Tristram. Trong ảnh do AI vẽ, ta có thể thấy hai điều nực cười: cậu bé này trông không trẻ lắm, và tay của cậu có quá nhiều ngón. Đây cũng là một trong những cách nhận diện một số tác phẩm do AI vẽ: cho đến giờ, trí tuệ nhân tạo vẫn chưa thể vẽ tay người một cách hoàn chỉnh.

NPC Farnham là một trong số những cư dân của Tristram. Lại một lần nữa ta có thể thấy AI không mô tả thành công hai bàn tay đan vào nhau.

Nhân vật Rogue - nữ chính duy nhất của Diablo I. Rogue là một thiện xạ, và có khả năng phát hiện bẫy từ xa.

Cánh cổng dẫn tới Địa Ngục.

Chúa quỷ Diablo, con trùm cuối cùng của tựa game nay đã 27 năm tuổi.

Kênh YouTube DeusVultAI còn đăng tải một loạt những tác phẩm khác được AI "tưởng tượng" lại, có thể kể đến tiểu thuyết Lord of the Rings, series truyền hình Game of Thrones hay game bom tấn Cyberpunk 2077.

DeusVultAI cũng không phải kênh YouTube duy nhất đăng tải những nội dung dạng này, khi ngày một nhiều người dùng nhận ra tiềm năng của trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần xem vài video, thuật toán của YouTube sẽ lập tức gợi ý cho bạn những tác phẩm tương tự.

Trước khi chúng ta chán những tác phẩm do AI tạo ra, hãy cứ thưởng thức trọn vẹn sức "tưởng tượng" của trí tuệ nhân tạo đi. Nhưng nhìn vào chất lượng của những tấm ảnh trên, có lẽ ngày chán vẫn còn xa lắm.