Khẳng định bản thân tại các giải đua trong nước là cột mốc đáng nhớ của nhiều tay đua, nhưng chinh phục đấu trường quốc tế, đưa lá cờ đỏ sao vàng lên bản đồ Motorsport thế giới với tư cách là thành viên của một đội đua chuyên nghiệp tiên phong lại là niềm tự hào khó tả, một cột mốc không thể quên. AKA Racing là đội đua rally chuyên nghiệp tiên phong ở Việt Nam đã thực hiện được điều đó khi thi đấu trực tiếp với những anh tài quốc tế tại Asia Cross Country Rally (AXCR).



Được mệnh danh là sân chơi tốc độ có địa hình khắc nghiệt nhất châu Á, AXCR mang đến vô vàn thử thách cho các tay đua cùng sự gay cấn và những điểm bùng nổ cảm xúc. Trong 6 ngày thi đấu và trên gần 1.700 km từ Buriram (Thái Lan) đến Siem Reap (Campuchia) tại AXCR 2022, AKA Racing và các đội đua trong khu vực phải vượt qua rất nhiều loại địa hình, từ đường đất đỏ, đá dăm, đường dọc mương nhiều hố sâu, đường bùn lầy trơn trượt do trời mưa và cả những khúc cua gấp như tay áo… để giành thành tích tốt nhất về mặt kỹ thuật và thời gian.



"Đường đua tương đối khắc nghiệt, rất khô và bụi, nhiều xe gãy cả giảm xóc và vỡ lốp", tay đua Trần Tiến chia sẻ sau khi kết thúc những chặng đua đầu. Theo anh, LEG 5 là chặng khó nhằn nhất với những con đường ngập ngụa bùn đất trơn trượt sau cơn mưa lớn. Thậm chí, địa hình còn khắc nghiệt hơn với 70% mặt đường là hố và rãnh sâu. Không hiếm những tai nạn khốc liệt trên những cung đường đua tiềm ẩn đầy nguy hiểm, tuy nhiên đó lại là một thách thức thú vị, bất ngờ bậc nhất cho những tâm hồn ưa mạo hiểm và những cái tôi khát khao chinh phục.



Có bao nhiêu cam go thì có bấy nhiêu ý chí nỗ lực. Kết thúc giải đua kéo dài 6 ngày tranh đấu quyết liệt, AKA Racing đã vinh dự ghi danh trong top 10 phân hạng T1D xe nâng cấp máy dầu cùng chiếc Mitsubishi Triton phiên bản Rally Race và xếp hạng 15/31 tổng thể. Đây không chỉ là cuộc chiến sau vô lăng giữa các tay đua mà còn là cuộc chiến âm thầm mỗi đêm của đội kỹ thuật, cuộc đấu trí của tập thể đội… với hơn 30 đội đua khác trong đó có những đội hạt giống rất mạnh với nhiều kinh nghiệm như Mitsubishi Ralliart (Nhật Bản), Modelista (Thái Lan) Isuzu Suphan, Raptor Team Thailand (Thái Lan), Toyota Gazoo Racing (Nhật Bản)...

Trước khi sang Thái Lan tham gia AXCR 2022, Trần Tiến và Trần Phát đã là những cái tên quen thuộc tại các giải đua Off-road trong nước. Năm 2016, Trần Tiến là Á quân hạng mở rộng, còn Trần Phát đã nhiều lần lên ngôi vô địch: Vietnam Off-road Cup - Vô địch Hạng Bán tải Việt Nam (2022, 2017), Nhà vua Knock Out The King 2018, King of Pickup - Vô địch Hạng Bán tải 2018, King of Pickup Cup - Vô địch Hạng cơ bản 2016... Liên tiếp trong nhiều năm, cả hai đều giành được thứ hạng cao ở các giải đua Off-road trong nước. Năm 2019 là cột mốc lớn cho hai tay đua và đội AKA Racing khi là đội đua rally chuyên nghiệp tiên phong của Việt Nam tham dự một giải đua tầm cỡ châu lục như Asia Cross Country Rally - AXCR . Danh hiệu và giải thưởng là những thứ ai cũng có thể nhìn thấy ở Trần Tiến và Trần Phát, song ít ai biết được cơ duyên đến với con đường trở thành tay đua chuyên nghiệp tiên phong xuất phát từ chính nghề nghiệp, công việc hàng ngày của họ.



Cởi bỏ bộ đồ đua, Trần Tiến là Trưởng phòng An toàn, Giám sát và Dẫn đường tại lienminhLMT, kiêm Đội trưởng Đội Huấn luyện viên Lái xe an toàn tại lienminhEVENTS, còn Trần Phát là Huấn luyện viên Lái xe an toàn tại lienminhEVENTS. Trong 15 năm qua, lienminhLMT và lienminhEVENTS (hai đơn vị trực thuộc lienminhINDUSTRIES) đã có bề dày kinh nghiệm trong các hoạt động vận chuyển công nghiệp nặng, logistics, xây dựng các đường thử xe cũng như tổ chức các hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn trên toàn quốc.



Những gì mà hai tay đua đúc kết từ công việc hàng ngày của họ đã hình thành những kỹ năng chuyên nghiệp trong các giải đấu. Họ có kiến thức kỹ thuật để sửa xe, có chuyên môn trong lĩnh vực hướng dẫn lái để kiểm soát chiếc xe đua một cách thuần thục và họ cũng thông thạo các loại địa hình để có thể dễ dàng "bắt nhịp" với đường đua.

Rally Racing hay còn gọi là Đua xe đường trường tốc độ cao có tính chất khác biệt so với các giải đua thông thường. Thể loại đua này có địa hình phức tạp, khó đoán hơn những đường đua đạt chuẩn tại các thể thức đua khác. Các tay đua thậm chí không lường trước được địa hình. Có khi phải băng rừng, vượt suối và có thể sa lầy bởi các yếu tố thời tiết thay đổi bất chợt.



Chiến thắng bản thân mới là thứ mà các đội đua hướng tới. Đến với đua Rally, các tay đua cần phải bỏ qua cái tôi cá nhân và luôn đề cao tinh thần đồng đội. Mỗi thành viên, từ tay đua, cho đến đội kỹ thuật, chiến thuật, hậu cần… là một mảnh ghép tạo nên bộ máy mang tên AKA Racing. Trong đó, những nỗ lực đến từ đội ngũ hậu cần kỹ thuật của lienminhLMT đã góp phần không nhỏ giúp hai tay đua đạt được thành tích cao trong giải đấu.

Qua những trải nghiệm đó, Rally Racing đã giúp các tay đua rèn luyện được 5 đức tính tiêu biểu là nỗ lực, bền bỉ, kỷ luật, quả cảm và linh hoạt. Đây cũng là những đức tính mà hai tay đua Việt Nam có được sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp của họ tại lienminhINDUSTRIES.



Câu chuyện của AKA Racing cùng hai tay đua Trần Tiến và Trần Phát đã khẳng định Rally Racing không chỉ là đua xe vì đam mê mà còn là bộ môn thể thao chuyên nghiệp, mang đến cơ hội nghề nghiệp đầy hứa hẹn tại Việt Nam.

Mùa giải AXCR 2022 khép lại cũng là lúc AKA Racing tìm ra những yếu tố cần hoàn thiện để hướng tới thành tích cao hơn cho các giải đua năm 2023. Từ những kinh nghiệm quý báu đúc rút từ giải đua trước, trong năm nay, đội đua Việt Nam đã lên kế hoạch chuẩn bị và đầu tư kỹ hơn cho những thiết bị chuyên dụng phục vụ Rally Racing như lốp xe, hệ thống treo, dầu nhớt cho chiếc Mitsubishi Triton và các thiết bị an toàn cũng như dẫn đường.



Không thể thiếu trong hành trình chinh phục những mùa giải AXCR sắp tới là sự tài trợ và đồng hành của Mitsubishi Motors và các đơn vị khác để tối ưu hóa chiếc xe đua và nâng cao trình độ cho mọi thành viên trong đội đua, từ tay đua đến đội hậu cần kỹ thuật, thông qua sự đào tạo và hướng dẫn từ các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm.

Là đội đua tiên phong thi đấu giải đua địa hình quốc tế, AKA Racing luôn kỳ vọng sẽ ngày càng có thêm nhiều đội đua đến từ Việt Nam tham gia AXCR để đưa tên tuổi đua xe nước nhà vươn tầm khu vực, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước tới bạn bè trên thế giới. Để góp phần hiện thực hoá điều đó, AKA Racing sẽ tích cực triển khai các hoạt động bên lề trong thời gian tới để giúp đưa bộ môn Rally Racing đầy hấp dẫn này trở nên dễ tiếp cận hơn với đông đảo những người đam mê ở Việt Nam. Các hoạt động này cũng sẽ giúp thu hút thêm nhiều khán giả theo dõi bộ môn thể thao lành mạnh và đầy chuyên nghiệp này.