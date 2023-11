Amazon lo sợ vì 1 sàn TMĐT mới 1 năm tuổi, đang làm mưa làm gió tại Đông Nam Á

TikTok đang cố gắng mở rộng sự hiện diện của mình đối với người mua ở Mỹ. Trên thực tế, TikTok Shop đã trở thành một hiện tượng lớn ở châu Á.

Dẫu vậy, sự thành công như vậy không được đảm bảo tại Mỹ, phần nhiều liên quan tới yếu tố chính trị. Nhưng với cách TikTok đã làm biến đổi toàn cảnh lĩnh vực truyền thông xã hội, các ông lớn thương mại điện tử ở Mỹ như Amazon nên cẩn trọng.

Ứng dụng video ngắn viral này, do công ty Trung Quốc Bytedance sở hữu, đã triển khai nền tảng thương mại điện tử cho 150 triệu người dùng hàng tháng tại Mỹ từ tháng 9. TikTok không lạ lẫm với việc bán hàng thông qua livestream và video ngắn. Hiện tượng này đã tồn tại ở Trung Quốc trong nhiều năm và Douyin, phiên bản Trung Quốc của TikTok, đã đặc biệt thành công ở đó. Sự mở rộng của TikTok vào lĩnh vực thương mại điện tử cũng đã bắt đầu thu được kết quả tích cực ở Đông Nam Á trong vài năm qua.

Lý do mở rộng vào thương mại điện tử là rất rõ ràng. TikTok đã trở thành một kênh nơi hàng trăm triệu người dùng trẻ tìm hiểu về sản phẩm mới, đặc biệt là trong các danh mục như thời trang và mỹ phẩm, được các nhân vật có tầm ảnh hưởng trên nền tảng mặc hoặc sử dụng. Việc cho phép bán hàng trực tiếp là bước tiến tiếp theo. TikTok đặt mục tiêu tăng tổng giá trị hàng hóa bán trên nền tảng của mình lên 20 tỷ USD trong năm nay trên toàn cầu, so với mức dưới 5 tỷ USD vào năm 2022, như Wall Street Journal đã đưa tin trước đó.

Sự phát triển của phân khúc này ở Trung Quốc là một bài học quý giá: Thương mại điện tử trực tiếp qua phát sóng trực tiếp đã phát triển vô cùng thịnh vượng ở đó, mặc cho sự suy giảm chung trong tiêu dùng. Goldman Sachs dự kiến giá trị hàng hóa toàn bộ cho thương mại điện tử qua phát sóng trực tiếp ở Trung Quốc sẽ tăng 18% mỗi năm trong vài năm tới - so với mức 11% cho thương mại điện tử tổng thể. Ngân hàng dự kiến rằng phân khúc này sẽ chiếm khoảng 24% của toàn bộ thị trường thương mại điện tử vào năm 2025.

Và kết quả kinh doanh của Kuaishou - một đối thủ trong nước nhỏ hơn của Douyin, được công bố vào tuần trước càng làm tăng thêm sự tin tưởng vào những dự đoán như vậy. Giá trị hàng hóa toàn bộ của công ty tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, cho quý kết thúc vào tháng 9. Điều này đẩy mạnh tăng 21% về doanh thu tổng cộng và tăng 35% về lợi nhuận toàn bộ. So với đó, đại gia thương mại điện tử truyền thống JD.com chỉ tăng doanh thu 2% so với cùng kỳ năm trước trong quý đó. GMV của Kuaishou cho năm kết thúc vào tháng 9 là khoảng 153 tỷ USD.

Ngoài việc nhận phần trăm trong các giao dịch, doanh thu quảng cáo của Kuaishou - chiếm 53% tổng doanh thu - cũng nhận được động lực từ các nhà buôn của mình. Theo Goldman Sachs, doanh thu từ quảng cáo thương mại điện tử đã tăng 50% so với cùng kỳ năm trước trong quý đó.

Chính trị là một rủi ro tiềm ẩn khi nhân bản mô hình này bên ngoài Trung Quốc – và trên thực tế cũng đã gây ra vấn đề cho TikTok ở Đông Nam Á. Indonesia, một trong những thị trường thương mại điện tử thành công của TikTok, đã cấm giao dịch thương mại điện tử trên các phương tiện truyền thông xã hội vào tháng 9. Điều này đã buộc TikTok phải tạm ngừng hoạt động mua sắm trực tuyến ở đó.

Với sự chú ý gia tăng đối với TikTok ở Mỹ, sự mở rộng vào thương mại điện tử có thể tạo thêm một mục tiêu khác cho họ.

Tuy nhiên, Bytedance đã chứng minh khả năng tận dụng tinh thần của thế hệ trẻ và tăng trưởng nhanh chóng. Đến khi các chính trị gia bắt đầu phàn nàn, công ty này có thể đã trở nên chặt chẽ trong hệ sinh thái thương mại điện tử ở Mỹ, và có một đám người hỗ trợ trẻ để giúp đỡ trong việc đối phó với các quy định. Những "khủng long" như Amazon và Walmart sẽ phải cẩn trọng khi không để ý đến họ.

Theo: WSJ