Ăn 1 loại rau thường xuyên, người phụ nữ 60 tuổi ung thư 10 năm không tái phát: Việt Nam bán đầy chợ, giá lại rẻ

Những loại rau thuộc nhóm họ cải từ lâu đã được xem là thực phẩm có tiềm năng chống ung thư nhờ khả năng chống oxy hóa, chống viêm và hỗ trợ thải độc. Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ về trường hợp thực tế: một bệnh nhân nữ 60 tuổi bị ung thư tế bào thận giai đoạn 1, sau phẫu thuật và duy trì ăn đều đặn rau họ cải, suốt 10 năm không hề tái phát, đồng thời số lần nhiễm trùng đường tiết niệu cũng giảm rõ rệt.

Bác sĩ Hồng kể lại người phụ nữ này nhiều năm liền bị nhiễm trùng đường tiết niệu, gần như mỗi năm tái phát 6 đến 7 lần, kèm theo tiểu buốt và thỉnh thoảng có máu. Kiểm tra nước tiểu ban đầu chỉ phát hiện bạch cầu, không thấy hồng cầu hay vi khuẩn nên không giống nhiễm trùng tiểu thông thường. Sau đó siêu âm, phát hiện trong thận có khối u kích thước khoảng 1.5cm, nghi ngờ ác tính.

Ca phẫu thuật được thực hiện để cắt bỏ khối u và kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư tế bào thận giai đoạn 1. Sau hậu phẫu, bác sĩ khuyên bệnh nhân điều chỉnh chế độ ăn, tăng cường nhóm rau củ quả đủ màu và đặc biệt là các loại rau họ cải như một phần của chế độ bảo dưỡng bổ trợ lâu dài.

Người phụ nữ làm theo hướng dẫn, duy trì thói quen ăn rau lâu dài. Kết quả là 10 năm không tái phát ung thư, đồng thời triệu chứng nhiễm trùng đường tiểu, vốn từng tái diễn nhiều lần, giảm đi rõ rệt.

Bác sĩ Hồng lý giải các loại rau họ cải như súp lơ (bông cải trắng), bắp cải, cải rổ, bông cải xanh chứa hàm lượng cao glucosinolate, chất này khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành hợp chất hoạt tính có tác dụng chống viêm và chống ung thư. Chúng giúp giảm rủi ro tế bào ung thư, hỗ trợ gan thải độc và góp phần hạ nguy cơ bệnh mãn tính.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng bên cạnh việc tăng cường các loại rau, người dân cần duy trì lối sống điều độ, ăn uống cân bằng và khám sức khỏe định kỳ để xây dựng nền tảng phòng bệnh chắc chắn và ổn định hơn.

Lợi ích sức khỏe của rau họ cải

Rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải, súp lơ, cải xoăn, cải thìa, cải bẹ xanh không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm người Việt mà còn được xem như nhóm thực phẩm “vàng” cho sức khỏe. Điểm nổi bật nhất của rau họ cải nằm ở lượng chất chống oxy hóa mạnh, đặc biệt là sulforaphane, hoạt chất được nhiều nghiên cứu thế giới ghi nhận có khả năng hỗ trợ ức chế sự phát triển bất thường của tế bào, từ đó giảm nguy cơ một số bệnh ung thư như đại tràng, phổi và vú. Ngoài ra, vitamin C và beta-carotene trong rau họ cải giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức đề kháng.

Lượng chất xơ dồi dào trong các loại rau này có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, ngăn táo bón, tạo cảm giác no lâu, từ đó hữu ích cho những người đang giảm cân hoặc muốn kiểm soát lượng tinh bột. Đối với sức khỏe tim mạch, rau họ cải mang lại nhiều lợi ích nhờ chứa folate, kali và các hợp chất thực vật giúp giảm cholesterol xấu, điều hòa huyết áp và hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn. Nhóm rau này cũng cung cấp vitamin K - dưỡng chất cần thiết cho quá trình đông máu và duy trì mật độ xương, đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi, phụ nữ sau sinh hoặc sau mãn kinh.

Một điểm quan trọng khác là rau họ cải có khả năng hỗ trợ cơ thể thải độc nhờ các enzyme tự nhiên kích hoạt gan hoạt động hiệu quả hơn, giúp loại bỏ các chất độc hại ra ngoài. Với chế độ ăn mỗi ngày hoặc ít nhất vài lần mỗi tuần, rau họ cải góp phần cải thiện tổng thể sức khỏe, phòng bệnh mạn tính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, để giữ trọn dinh dưỡng, tốt nhất nên chế biến bằng cách hấp hoặc luộc nhanh, hạn chế nấu quá lâu khiến vitamin bị hao hụt. Nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú và lợi ích vượt trội, rau họ cải xứng đáng là món ăn nên có thường xuyên trong mỗi gia đình.

