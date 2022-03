An Du đạt giải “Đại lý của năm" tại lễ vinh danh từ Mercedes-Benz Việt Nam

Tại đây, Mercedes-Ben An Du đã giành thắng lợi lớn khi chiếm lĩnh hàng loạt giải thưởng danh giá dành cho cả tập thể lẫn cá nhân. Đặc biệt, giải thưởng quan trọng nhất trong hệ thống vinh danh Star Awards là "Đại lý của năm" tiếp tục gọi tên An Du. Một lần nữa Mercedes-Benz An Du đã tái khẳng định vị thế và sự uy tín của nhà phân phối ủy quyền đầu tiên của Mercedes-Benz Việt Nam tại Miền Bắc và Miền Trung.



Tại buổi vinh danh, Mercedes-Benz An Du tự hào đạt tới 19 giải quan trọng dành cho tập thể và cá nhân. Đặc biệt, An Du Hà Nội và An Du Đà Nẵng xuất sắc đạt giải "Đại lý của năm"- giải thưởng cao quý và danh giá nhất của hệ thống Mercedes-Benz dành cho Đại lý đạt kết quả kinh doanh xuất sắc nhất và chất lượng dịch vụ tốt nhất hệ thống.

An Du Quảng Ninh – mới chỉ đi vào hoạt động từ cuối năm 2019, tuy nhiên bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ với phương châm "Lấy Chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động", An Du Quảng Ninh đã xuất sắc đạt giải "Xưởng dịch vụ của năm" lần thứ hai liên tiếp. Đây là giải thưởng dành cho Xưởng dịch vụ đạt thành tích toàn diện nhất về kết quả doanh số, hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ hậu mãi và sự hài lòng của quý khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở đó, với thành tích về kết quả hoạt động kinh doanh xuất sắc của mình, đội ngũ An Du cũng dành chiến thắng ở nhiều hạng mục giải thưởng dành cho các cá nhân xuất sắc nhất hệ thống Mercedes-Benz năm 2021 như: Tư vấn bán hàng, Tư vấn dịch vụ, Chuyên gia sản phẩm, Trưởng phòng kinh doanh...

Để tìm ra chủ nhân xứng đáng nhất cho các giải thưởng, Mercedes-Benz An Du cùng các Đại lý khác sẽ phải trải qua hàng ngàn cuộc khảo sát sự hài lòng khách hàng do hãng Mercedes-Benz phối hợp cùng các đối tác nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp thực hiện bằng nhiều hình thức kiểm thử đa dạng, khách quan và minh bạch. Có thể nói, mỗi khách hàng của Mercedes-Benz đều giữ vai trò tiên quyết trong việc đánh giá các đại lý ủy quyền chính hãng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Trong bối cảnh năm 2021 nhiều biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế và hoạt động kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực. Những thành tích này là minh chứng cho sự đột phá, không ngừng nỗ lực và sáng tạo của Ban lãnh đạo cũng như mỗi con người An Du.

"Theo đuổi chiến lược hoạt động gắn với hiệu quả và bền vững cùng phương châm lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh, Mercedes-Benz An Du luôn chú trọng công tác nâng cao chất lượng dịch vụ với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm. Đồng thời, chúng tôi không ngừng nỗ lực nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc nhằm mang lại cho khách hàng những trải nghiệm vượt trội." Bà Trần Thị Phương Mai – Chủ Tịch HĐQT Mercedes-Benz An Du nhận định.

Mercedes-Benz An Du đã liên tiếp đạt được những cột mốc ấn tượng từ kinh doanh tới dịch vụ góp phần khẳng định vị thế của mình trên thị trường xe sang. Đặc biệt, vừa qua Service Center Quảng Ninh đã được Mercedes-Benz Việt Nam phê duyệt nâng cấp lên mô hình Autohaus theo tiêu chuẩn Mar2020 mới nhất toàn cầu, đồng thời, An Du chính thức ra mắt chi nhánh của An Du tại Thành phố Nha Trang. An Du mong muốn có thể là cầu nối giúp các khách hàng trên toàn quốc dễ dàng tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ 5* của thương hiệu "ngôi sao ba cánh".

Những giải thưởng đã đạt được sẽ là động lực để An Du tiếp tục nỗ lực chinh phục sứ mệnh "Mang tiêu chuẩn Đức tới cho người Việt", tầm nhìn hướng đến 2025 đứng số 1 về chất lượng dịch vụ và chiếm trên 30% thị phần Mercedes-Benz tại Việt Nam.

https://cafef.vn/an-du-dat-giai-dai-ly-cua-nam-tai-le-vinh-danh-tu-mercedes-benz-viet-nam-20220328161559453.chn