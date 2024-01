An Gia (AGG) vượt trên 30% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trong năm 2023

Những con số ấn tượng

Năm 2023, trong bối cảnh thị trường bất động sản chứng kiến nhiều doanh nghiệp "đổ vỡ" hoặc bắt buộc phải cắt giảm quy mô tài sản để duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp, An Gia vẫn ghi nhận nhiều kết quả khả quan so với thị trường chung nhờ chiến lược quản trị nguồn vốn thận trọng và giải pháp bán hàng linh hoạt, sáng tạo, từ đó duy trì tiến độ bán hàng và tiến độ bàn giao dự án đúng thời hạn cho khách hàng.

Khu phức hợp Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh

Doanh thu năm 2023 ước đạt khoảng 3.800 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ước đạt 135 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch đã được phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Doanh thu chủ yếu đến từ việc An Gia bàn giao khu phức hợp Westgate với quy mô hơn 2.000 sản phẩm tại Bình Chánh (TP.HCM), trong bối cảnh thị trường bất động sản không mấy thuận lợi, ít dự án đủ pháp lý được bán ra và người mua nhà gặp nhiều trở ngại tiếp cận vốn ngân hàng.

Tuy nhiên, An Gia đã chủ động thích ứng và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; chủ trương xây dựng các chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho người mua nhà.

Công ty tiếp tục "trung thành" với phân khúc nhà ở vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu ở thực - sản phẩm được xác định có thể "sống khỏe" trong bất kỳ hoàn cảnh nào của thị trường. Chiến lược này đã nhiều lần được Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng và ban lãnh đạo chia sẻ, là triết lý kinh doanh của An Gia, giúp doanh nghiệp vượt qua các giai đoạn thị trường, kể cả khi khó khăn nhất và thực tế đã chứng minh chiến lược trên là đúng đắn.

Ngoài ra, để đa dạng nguồn vốn phát triển dự án, củng cố tiềm lực tài chính, tối ưu hoạt động kinh doanh, An Gia đã tăng cường đầu tư hợp tác với các tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý trong năm qua, đối tác Nhật Koterasu Partners đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác - đầu tư với An Gia, giá trị 10 triệu USD thông qua việc mua cổ phiếu thứ cấp của An Gia. Khoản đầu tư này đồng thời mở ra cơ hội cho Koterasu quyền chọn tham gia góp vốn trực tiếp vào dự án The Gió Riverside tại Bình Dương. Việc hợp tác thể hiện sự tin tưởng của Koterasu và nhóm nhà đầu tư Nhật Bản vào năng lực phát triển và tín nhiệm của An Gia sau nhiều dự án đã hợp tác thành công trước đây.

Ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT An Gia phát biểu tại ĐHCĐ 2023

Một số chỉ tiêu tài chính quan trọng khác cũng được An Gia cải thiện đáng kể trong năm 2023. Tính đến cuối năm, hàng tồn kho của An Gia dự kiến giảm mạnh khi doanh nghiệp hoàn tất bán hàng tại dự án Westgate, cho thấy việc bàn giao, bán hàng tại các dự án diễn ra thuận lợi. Công ty cũng đã thanh toán các khoản gốc, lãi trái phiếu đúng hạn trong năm 2023. Dư nợ trái phiếu tại ngày 31/12 ở mức thấp.

Trong năm 2024, An Gia có 778 tỷ đồng nợ vay đến hạn, bao gồm 317 tỷ đồng là nợ vay trái phiếu và 461 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn phục vụ cho vốn lưu động. Công ty cho biết nguồn tiền để chi trả các khoản nợ này sẽ đến từ việc thu tiền theo tiến độ đối với các sản phẩm đã bán, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch kinh doanh các sản phẩm còn lại tại khu biệt lập The Standard (Bình Dương) cùng với dòng tiền thu về từ việc triển khai mở bán tại dự án The Gió (Bình Dương).

Đón chu kỳ tăng trưởng mới

Theo dự báo của giới chuyên gia tại Hội nghị BĐS Việt Nam 2023 vừa qua, thị trường dự kiến sẽ ghi nhận tín hiệu đảo chiều vào Quý 02 - 04/2024 với sự cải thiện về giá và thanh khoản, đặc biệt là tại các phân khúc "nhu cầu thực". Những quan ngại về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp vẫn còn đó, đặc biệt là với nhóm doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu lớn trong và ngoài sổ sách. Tuy nhiên, đồng thuận chung của thị trường là điều tồi tệ nhất đã qua đi.

Bước sang năm 2024, với sự hỗ trợ quyết liệt, kịp thời của Chính phủ hướng tới một thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và thực chất, những doanh nghiệp có cơ cấu tài sản tinh gọn và định hướng phát triển dự án phù hợp với trọng tâm của Nhà nước sẽ được hưởng lợi nhiều nhất trong xu hướng phục hồi của toàn nền kinh tế.

Dự án The Standard được An Gia triển khai theo mô hình khu biệt lập

Với những kết quả đã đạt được, năm 2024, ban lãnh đạo An Gia dịch chuyển chiến lược quản trị và kinh doanh từ "thận trọng và ứng phó" sang "chủ động và thích ứng" để bứt phá trong bối cảnh cán cân năng lực giữa các doanh nghiệp trong ngành có sự thay đổi, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng để thích ứng thành công với mọi biến động bất lợi của thị trường. Cụ thể, An Gia tiếp tục hoàn thiện và áp dụng các thực hành quản trị doanh nghiệp tốt nhất theo thông lệ quốc tế, đồng thời tập trung vào hai năng lực cốt lõi đã được thị trường và khách hàng bảo chứng hơn 10 năm qua đó là năng lực phát triển dự án tầm trung với chất lượng cao cấp và năng lực bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Đồng thời, công ty đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng các quỹ đất sạch, ưu tiên các dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư, phù hợp phát triển dự án vừa túi tiền và thời gian triển khai nhanh. Đại diện công ty chia sẻ về 2 quỹ đất tiềm năng tại quận 8 và Thủ Đức (TP.HCM) đang trong quá trình thẩm định chuyên sâu, dự kiến cung cấp hơn 4.000 sản phẩm. Ngoài ra, công ty dự kiến triển khai dự án The Gió Riverside (Bình Dương) - đã được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng, với tiềm năng doanh thu toàn dự án tối thiểu đạt 8,200 tỷ đồng.

Về chiến lược nguồn vốn, An Gia tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ vay lành mạnh, gia tăng tích lũy tiền mặt và tương đương tiền, đồng thời đảm bảo đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ tài chính đối với các bên liên quan. Tầm nhìn 5 năm, An Gia đặt mục tiêu trở thành thương hiệu bất động sản đáng tin cậy, hướng tới việc xây dựng những khu phức hợp quy mô lớn tại TP.HCM và các tỉnh thành lận cận, mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng, cổ đông và đối tác.