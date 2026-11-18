Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận đơn tố giác của công dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dương Hữu Tài.

Qua xác minh, xác định trong thời gian làm nhân viên Công ty Trường Phát, Dương Hữu Tài được giao nhiệm vụ tư vấn, trao đổi với khách hàng có nhu cầu mua nhà tại Dự án Khu dân cư Trường Phát An Minh.

Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo trên mạng, Tài đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối nhằm yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp cho mình hoặc vào tài khoản của người thân. Qua đó, Dương Hữu Tài đã chiếm đoạt tổng số tiền 1.025.240.000 đồng.

Dương Hữu Tài tại cơ quan công an.

Sau khi, chiếm đoạt tiền của khách hàng, Dương Hữu Tài sử dụng số tiền này để đầu tư tiền ảo trên mạng. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư thua lỗ khiến số tiền bị mất, phần còn lại được Tài sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Dương Hữu Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những cá nhân bị Dương Hữu Tài chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh An Giang), địa chỉ số 34, đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá, số điện thoại 0762.880.303 để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được giải quyết theo quy định của pháp luật.