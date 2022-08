An Giang có giám đốc công an mới, Đại tá Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ ở Quảng Ninh

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, cuối giờ chiều 30-8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang (trái)

Đồng thời thông báo quyết định điều động đại tá Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.



Trước khi đến công tác ở An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi (SN 1976; ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) từng giữ các chức vụ Trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Đến ngày 27-6-2020, đại tá Đinh Văn Nơi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thay Thiếu tướng Bùi Bé Tư. Cũng từ đây, nhiều vụ án lớn đã được đại tá Nơi triệt phá.

Trong suốt thời gian hơn 2 năm trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi đã có những những dấu ấn sâu sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm. Theo đó, chỉ sau một tháng về An Giang nhận nhiệm vụ, đại tá Nơi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá sới bạc lớn nhất tỉnh do Nguyễn Ngọc Thuận (tức "Út gà") tổ chức tại xã Đa Phước, huyện An Phú. Lực lượng công an bắt giữ hơn 150 người, tạm giữ hàng loạt xe máy, ô tô và tiền mặt hơn 1 tỷ đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi

Tiếp đó, đại tá Nơi chỉ đạo triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng, do đối tượng giang hồ cộm cán Huỳnh Trần Hùng (ngụ TP Long Xuyên) cầm đầu, hoạt động tại các tỉnh biên giới phía Nam.



Nổi bật nhất là vụ đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giữ 51kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 30-10-2020. Đường dây buôn lậu này do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Sau khi bà "trùm" buôn lậu Mười Tường bị bắt, hàng loạt tụ điểm liên quan đến người phụ nữ này tiếp tục bị khám xét. Và cơ quan CSĐT đã thu giữ thêm 36kg vàng, hơn 1,7 tỉ đồng, 1,27 triệu USD, cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Đặc biệt, đại tá Đinh Văn Nơi còn dùng số điện thoại di động cá nhân của mình làm số đường dây nóng Công an tỉnh An Giang để người dân trực tiếp báo tin, tố giác tội phạm và hiệu quả đã thể hiện rõ nét.

Đại tá Đinh Văn Nơi không khoan nhượng với các loại tội phạm

Chẳng hạn từ một tin nhắn của người dân, đại tá Nơi đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh đề hơn 2.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.



Nắm chắc tình hình và hoạt động của các loại tội phạm, đại tá Nơi kiên quyết đấu tranh loại bỏ và làm cho tội phạm khiếp sợ, đến nỗi chúng phải tìm mọi cách để điều chuyển ông đi nơi khác.

Từ vụ khám xét khẩn cấp Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh ở TP Châu Đốc (do Trần Trí Mãnh làm giám đốc) vào ngày 2-3-2021, liên quan việc bán nhớt và phụ tùng xe máy, ô tô giả, Công an tỉnh An Giang phát hiện ra một vụ án chưa từng có tiền lệ, đó là chi 20 tỉ đồng để "chạy điều chuyển" đại tá Nơi đi nơi khác.

Vì trước đó, Mãnh lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế của đại tá Nơi làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên có ý định tìm cách tác động để điều chuyển đại tá Nơi đi nơi khác. Tuy nhiên, Mãnh lại gặp băng nhóm lừa đảo.