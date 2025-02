An Giang: Lại tái diễn tình trạng ghép ảnh nhạy cảm để tống tiền

Với thủ đoạn sử dụng công nghệ cắt ghép khuôn mặt của những người có điều kiện kinh tế, địa vị, cán bộ cơ quan Nhà nước vào hình ảnh, video "nhạy cảm" để tống tiền, khiến nhiều người hoang mang và trở thành nạn nhân của các đối tượng.

Để thực hiện hành vi, chúng thu thập thông tin, như: hình ảnh, số điện thoại của người dân từ nhiều nguồn khác nhau (phổ biến là hình ảnh, thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội hoặc tài khoản mạng xã hội của nạn nhân). Sau đó, các đối tượng chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân vào các hình ảnh được cắt ra từ các clip có nội dung “nhạy cảm” ở các nhà nghỉ, khách sạn… rồi giả danh là thám tử tư gọi điện thoại, nhắn tin thông báo nạn nhân về việc phát hiện nạn nhân có mối quan hệ bất chính với những người khác giới, uy hiếp yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để không bị đăng lên mạng xã hội, gửi tới các nơi làm việc và cho “chuộc lại” các clip cùng hình ảnh nhạy cảm. Trường hợp nạn nhân bị “sập bẫy”, các đối tượng sẽ hướng dẫn mua tiền điện tử và chuyển đến các tài khoản ví điện tử theo chỉ định, sau đó bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Bằng các thủ đoạn đó, đối tượng sử dụng sim số điện thoại rác, tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram ảo để tương tác, nhắn tin đến số điện thoại, gửi email đến tài khoản cá nhân của một số lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đe dọa viết đơn thư, tung hình ảnh nhạy cảm (do các đối tượng cắt ghép) nhằm tống tiền, tạo dư luận xấu trong nội bộ. Nếu bị hại không thực hiện theo yêu cầu, chúng sẽ đăng tải các hình ảnh đã qua cắt ghép, chỉnh sửa lên các trang mạng xã hội nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây dư luận xấu đến uy tín của bị hại. Trong tin nhắn gửi cho các bị hại, các đối tượng thường yêu cầu bị hại liên hệ trực tiếp qua các email do các đối tượng tạo lập, quản trị (nhằm thuận tiện cho đối tượng có thể gửi hình ảnh đã qua chỉnh sửa để uy hiếp nạn nhân và xóa dấu vết).

Lợi dụng tâm lý sợ bị ảnh hưởng đến uy tín, công việc của nạn nhân, các đối tượng đã thao túng, tấn công, đe dọa, uy hiếp liên tục, khiến các nạn nhân hoang mang, lo lắng, âm thầm chuyển tiền cho các đối tượng xấu và bị chiếm đoạt mà không dám đến cơ quan công an trình báo, vô tình tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng ra tay, thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt, cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân khi gặp các trường hợp tương tự phải nâng cao tinh thần cảnh giác với phương châm "không hoảng sợ - không làm theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng". Khi nhận được tin nhắn, hình ảnh, video có chứa nội dung xấu độc, không đúng sự thật và đe dọa theo phương thức, thủ đoạn nêu trên, nạn nhân không xóa, không phát tán tin nhắn, video, hình ảnh nhận được, không chuyển tiền, không làm theo chỉ dẫn, yêu cầu của đối tượng. Đồng thời, cần nhanh chóng lưu, chụp lại hình ảnh, nội dung tin nhắn, số điện thoại (nếu có) của đối tượng và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc tương tự xảy ra, mọi người cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Trong quá trình sử dụng các mạng xã hội, hạn chế chia sẻ các thông tin về cá nhân, gia đình ở chế độ công khai dẫn tới việc tội phạm có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

- Tuyệt đối không chuyển tiền theo các yêu cầu của các đối tượng khi bị đe dọa.

- Trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được trợ giúp, hướng dẫn.