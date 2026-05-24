"Ăn ít như mèo", người phụ nữ 55 tuổi vẫn thừa 35% mỡ: Chuyển sang ăn "hai thứ này" đã loại bỏ bụng dưới và giảm mỡ nhanh chóng

Dù duy trì khẩu phần ăn kiêng nghiêm ngặt đến mức tối giản, nhiều người vẫn ngỡ ngàng khi cân nặng không hề dịch chuyển, thậm chí mỡ bụng ngày càng dày lên. Câu chuyện thực tế từ một người phụ nữ 55 tuổi dưới đây sẽ bóc trần một nghịch lý: Nhịn ăn quá mức chính là hung thủ tàn phá vóc dáng.

Tại sao "ăn ít như mèo" mà tỷ lệ mỡ cơ thể (body fat) vẫn vượt ngưỡng 35%? Đây là câu hỏi nhức nhối của không ít người trong hành trình ép cân. Chuyên gia dinh dưỡng Chiu Shih-hsin (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ trường hợp lâm sàng của một nữ bệnh nhân 55 tuổi, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc nhịn ăn cực đoan để giảm béo.

Ăn kiêng khắc nghiệt kích hoạt trạng thái thiếu chất dinh dưỡng

Bệnh nhân trong câu chuyện là bà Lâm (55 tuổi). Đến gặp chuyên gia trong tâm trạng bất an và thất vọng, bà mở cuốn nhật ký ghi chép thực đơn hàng ngày của mình. Nhìn vào đó, ngay cả những người khắt khe nhất cũng phải kinh ngạc: Bữa sáng bà chỉ ăn nửa quả táo, bữa trưa vỏn vẹn một đĩa rau luộc, và hoàn toàn bỏ bữa tối.

Bà Lâm nghẹn ngào chia sẻ, dù đã "bóp mồm bóp miệng" đến mức tối đa, cân nặng của bà vẫn dậm chân tại chỗ, đặc biệt là vòng hai vẫn tích tụ một lớp mỡ dày thâm niên. Đối diện với sự uất ức của người bệnh, chuyên gia Chiu Shih-hsin thẳng thắn nhận định: "Bà không phải béo vì ăn nhiều, mà đang là một người béo phì do suy dinh dưỡng!".

Hậu quả của việc ăn kiêng khắc nghiệt trong thời gian dài

Giải thích sâu hơn về cơ chế sinh học, bác sĩ Chiu Shih-hsin giải thích rằng do chế độ ăn kiêng khắc nghiệt kéo dài đã khiến cơ thể bà Lâm đã rơi vào “chế độ đói” làm giảm tốc độ trao đổi chất xuống mức tối thiểu và tích trữ chặt chẽ từng giọt mỡ, đồng thời đốt cháy cơ bắp quý giá. Đó là lý do tại sao dù cho bà đã ăn rất ít thế nhưng tỷ lệ mỡ trong cơ thể vẫn cao.

Để bảo toàn mạng sống, hệ thống trao đổi chất sẽ tự động hạ mức tiêu hao năng lượng xuống mức thấp nhất có thể. Thay vì đốt cháy mỡ thừa, cơ thể sẽ tìm cách "khóa chặt" từng tế bào mỡ để dự trữ năng lượng, đồng thời đem các khối cơ bắp quý giá ra đốt làm năng lượng thay thế.

Hậu quả là khối lượng cơ bắp tiêu biến, đẩy tỷ lệ mỡ tổng thể tăng cao vọt, khiến cơ thể trở nên lỏng lẻo và vùng bụng ngày càng tích mỡ nặng nề hơn.

Những thay đổi tuyệt vời từ chế độ dinh dưỡng hợp lý

Để cân bằng dinh dưỡng và lấy lại cân nặng khỏe mạnh, bài học đầu tiên bác sĩ Chiu Shih-hsin dành cho bà Lâm là "ăn no". Ông yêu cầu bà ăn một lượng thịt bằng lòng bàn tay trong mỗi bữa ăn và tiêu thụ nhiều dầu ăn tốt cho sức khỏe. Lúc đầu, bà Lâm rất sợ hãi, lo rằng ăn nhiều như vậy sẽ khiến bà tăng thêm mười cân.

Theo thời gian, cân nặng của bà Lâm thực sự giảm xuống thay vì tăng lên như lo lắng. Mặc dù chỉ giảm được 3kg, nhưng chính 3kg đã đốt đấy đã giúp tỷ lệ mỡ cơ thể của bà đã giảm đi được đáng kể, điều đó khiến cơ thể cô trông thon gọn hơn.

Hơn nữa, nhờ ăn uống đúng cách, lành mạnh mà làn da xỉn màu trước đây của bà đã trở nên rạng rỡ hơn. Cô mỉm cười và nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng giảm cân lại có thể thỏa mãn và thú vị đến như vậy!".