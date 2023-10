An tâm vi vu, trọn vẹn trải nghiệm cùng Sky Care

"Dở khóc dở cười" với những trải nghiệm để đời



Vì cuộc đời là những chuyến đi, nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế tăng cao từ du lịch trải nghiệm vùng đất mới, du lịch chữa lành hay đơn giản là quay lại những nơi xưa mang nhiều kỷ niệm bên gia đình, người thân, bạn bè. Mỗi chuyến đi mang theo rất nhiều kỳ vọng nhưng không gì là hoàn hảo 100%, rất nhiều việc xảy đến nằm ngoài dự tính ban đầu. Bạn sẽ làm gì khi gặp những tính huống "dở khóc dở cười" dưới đây?

1001 câu chuyện về hành lý

"Lần đầu tiên trong đời đi du lịch mình bị thất lạc hành lý. Lúc đó mình hoang mang lắm và mất thời gian nữa, ảnh hưởng đến lịch trình của những người đi chung. Sau đó, mình cũng tìm được hành lý nhưng tụt cả mood trong chuyến đi luôn" - bạn trẻ T.H.Việt (nhân viên kinh doanh) chia sẻ.

Nhân viên văn phòng Ngọc Trâm chia sẻ: "Mình rất háo hức cho chuyến du lịch xuất ngoại đầu tiên, nên đã sắm rất nhiều quần áo, đồ dùng mới cố nhét vào trong vali. Cứ tưởng êm xuôi, ai ngờ đến nơi nhận lại hành lý thì giật bắn mình vì chiếc vali do quá nhiều đồ đã bị rách một khoảng lớn, mấy đồ chăm sóc da cũng bị vỡ… Lúc đó mình không biết phải làm gì, chỉ biết khóc thầm và trách bản thân rất nhiều".

Dù bạn đi du lịch trong nước hay quốc tế thì rắc rối về hành lý là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Việc bạn cần khi gặp tình huống ấy là bình tĩnh, báo ngay với hãng hàng không hay quầy dịch vụ hoặc văn phòng tiếp nhận thông tin về hành lý (Lost and Found Center) ở bất cứ sân bay nào. Bạn cần cung cấp cho họ đầy đủ thông tin và hình ảnh về hành lý của mình để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Cung cấp đầy đủ thông tin và hình ảnh hành lý để được Vietjet hỗ trợ tốt nhất

Vô vàn các loại giấy tờ

Mỗi lần đi du lịch, việc chuẩn bị và giữ kỹ các loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, visa, giấy thông hành… là điều cực kỳ quan trọng. Có thể nói, sự cố mất giấy tờ là cơn ác mộng với du khách vì nó ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động lưu trú, thủ tục xuất nhập cảnh…

"Có lần mình đi du lịch nước ngoài tự túc nhưng chẳng may làm mất giấy tờ thông hành ngay trước giờ bay, lúc đó mình loay hoay và như phát khóc ngay tại sân bay. Sau đó, liên hệ hãng bay để xin hỗ trợ, rất may mà được giải quyết kịp thời và mình vẫn có thể bay tiếp." - chia sẻ từ bạn Thanh Tâm về chuyến đi Châu Âu.

Sức khỏe đột ngột đình công

Các vấn đề về sức khỏe là điều không mong muốn và không thể lường trước, đặc biệt là trong những chuyến di chuyển xa. Sự thay đổi thời tiết, chênh lệch múi giờ, đồ ăn, môi trường… đều có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và người thân, bạn bè trong chuyến đi.

"Mình nhớ mãi chuyến đi Thái Lan "bất ổn" với hội bạn. Lên danh sách đi chỗ này chỗ nọ quá chừng nhưng nhỏ bạn chẳng may mắc Covid, thế là cả hội thay vì đi chơi chữa lành thì đi chữa bệnh" - bạn Duy Thành (26 tuổi, nhân viên văn phòng) thật thà chia sẻ.

Những tình huống sức khoẻ không thể lường trước

Nhìn chung, những điều không suôn sẻ xảy ra đều liên quan đến việc mọi người khá chủ quan, không quan tâm hay chưa tìm hiểu đến bảo hiểm chuyến đi. Do đó, khi gặp phải những sự cố không mong muốn thì lại "trở tay không kịp", bị lúng túng và không có hướng giải quyết chu toàn "cứu cánh" chuyến đi.

Cần chuẩn bị gì để chuyến đi hoàn hảo "10 điểm không nhưng"?

Để có được một chuyến du lịch hoàn hảo, không phải chỉ cần xách balo lên và đi là xong đâu, bạn cũng cần không ít bí quyết và mất thời gian chuẩn bị một chút đấy! Vì thế, trước mỗi chuyến du lịch dài ngày, bạn cần một tinh thần tỉnh táo, sự kỹ lưỡng để chuẩn bị, ghi nhớ về hành lý, giấy tờ và lịch trình:

Lên lịch sắp xếp hành trình: Đặt trước vé bay, đặt trước phòng khách sạn, cho người thân và bạn bè biết được lịch trình bay (để tiện nhắc nhở), lưu kỹ càng các số điện thoại cần thiết trong điện thoại.

Lên kế hoạch lịch trình cụ thể, đặt trước vé bay cho chuyến đi

Chuẩn bị hành lý: Trước khi cho tất cả đồ đạc, vật dụng cá nhân vào vali, bạn phải kiểm tra thật kỹ lưỡng và cân nhắc những vật dụng cần thiết nhất cho chuyến du lịch của mình. Tránh mang theo quá nhiều đồ đạc vì nó sẽ làm cho hành lý của bạn cồng kềnh và vượt quá số ký quy định của hãng bay. Đặc biệt, bạn nhớ ghi tag thông tin (họ tên, số hiệu chuyến bay, số điện thoại) trên mỗi vali, hành lý để tránh bị thất lạc và thuận tiện cho việc tìm kiếm ở sân bay.

Chuẩn bị và kiểm tra hành lý chu đáo trước chuyến đi

Giấy tờ tùy thân: Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ và giữ cẩn thận giấy tờ tùy thân như visa, hộ chiếu, giấy thông hành, CCCD thì bạn nên có thêm bản sao của các loại giấy tờ đó để phòng khi có sự cố xảy ra. Đừng bao giờ để tiền và giấy tờ quan trọng cùng một chỗ phòng trường hợp bị mất là sẽ mất cả. Hãy chia nhỏ chúng ra và cất ở nhiều nơi khác nhau.

Chủ động thời gian: Không có gì tệ hơn là bị lỡ chuyến bay, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian và tiền bạc để đặt lại vé. Đối với các chuyến bay quốc tế, hãy luôn đến check-in sớm ít nhất 3 giờ trước khi khởi hành; và ít nhất 2 giờ đối với các chuyến bay nội địa. Như vậy, bạn có thể kịp xoay sở nếu phát sinh các vấn đề, rắc rối liên quan đến thủ tục hay bỏ quên giấy tờ tùy thân.

Sẵn sàng "bảo bối": Một chuyến đi 10 điểm chắc chắn sẽ không thể thiếu "bảo bối" tuyệt vời: gói bảo hiểm du lịch vừa tiện lợi, vừa mang đến sự an tâm tuyệt đối. Rất nhiều bạn trẻ ưu tiên chọn gói bảo hiểm Sky Care của Vietjet với nhiều quyền lợi thiết thực và chu đáo để "yêu chiều" những trải nghiệm bay của mình.

Với gói bảo hiểm Sky Care, hành khách được bảo vệ toàn diện với các quyền lợi nổi bật như bồi hoàn chi phí liên quan đến trễ chuyến bay, trễ hành lý, hư hỏng hành lý hay thất lạc, mất giờ tờ tùy thân đến chi trả các chi phí y tế phát sinh do ốm đau, tai nạn… trong vòng 03 ngày tính từ thời điểm khởi hành chuyến bay. Tổng giá trị quyền lợi bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng.

"10 điểm không nhưng cho chất lượng bảo hiểm Sky Care của Vietjet, vừa chu đáo, hợp lý lại còn tặng miễn phí cho hành khách để an tâm vi vu khắp mọi nơi. Chuyến du lịch mới đây của vợ chồng mình không may bị hỏng hành lý sau chuyến bay dài tới Sydney (Australia), dù biết là có bảo hiểm nhưng nghĩ thủ tục sẽ phức tạp, cho đến khi được nhân viên Vietjet hỗ trợ thì rất chu đáo, tận tình, hướng dẫn thủ tục từ A tới Z. Nói chung giờ bay cùng Vietjet là mình an tâm." - Chị Hồng Hạnh (29 tuổi, nhân viên ngân hàng) cho biết.

Vietjet tặng kèm gói bảo hiểm SkyCare cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay

Vietjet là hãng hàng không tiên phong trong việc tặng kèm gói bảo hiểm Sky Care cho khách hàng trên tất cả chuyến bay. Để chuyến đi thêm trọn vẹn, an tâm bay thảnh thơi, đừng quên mua vé và thực hiện các chuyến vi vu cùng Vietjet bạn nhé! Gói bảo hiểm Sky Care được áp dụng cho tất cả các hạng vé Eco, Deluxe, SkyBoss, Business. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại: https://www.vietjetair.com/vi/pages/bao-hiem-1619494868035