Anh công an bị lừa chuyển khoản mua hàng online, sở liền huy động hơn 150 công an tinh nhuệ triệt phá băng nhóm lừa đảo 77 người

Sở công an Hành Dương, Trung Quốc cho biết, hơn 150 công an đã được huy động để triệt phá thành công một băng nhóm lừa đảo lớn trên internet sử dụng AI giả mạo người mua hàng để quay video đánh giá tốt cho sản phẩm, đồng thời lừa đảo chuyển khoản mua hàng online của rất nhiều người.

Sở công an Hành Dương đã bắt giữ 77 nghi phạm và xác minh số tiền liên quan lên tới hơn 30 triệu NDT (tương đương khoảng 99,72 tỷ đồng).

Công an Hành Dương nhận được manh mối từ một thành viên trong Bộ Công an. Cụ thể, công an này đã mua hàng online từ một trang web có rất nhiều bình luận tích cực, anh công an đã chuyển khoản tiền trước và đợi hàng được vận chuyển đến.

Tuy nhiên, anh công an đợi 1 tháng vẫn không thấy hàng chuyển đến, liên lạc với cửa hàng nhưng không nhận được câu trả lời. Sau đó, anh phát hiện ra mình đã bị lừa. Anh đã ngay lập tức khai báo lại thông tin, chuyển thông tin xuống Sở công an Hành Dương để điều tra.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện ra cửa hàng bán hàng online này đã dùng một nhân vật ảo, giả vờ dùng sản phẩm và đưa ra những phản hồi tích cực về sản phẩm. Hơn nữa, cửa hàng này còn tư vấn sai sự thật để dụ nhiều người tiếp tục mua sản phẩm thông qua internet.

Thực tế, cửa hàng lừa đảo này có 77 người và chuyên đi lừa đảo trên không gian mạng. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các phương thức lừa đảo hết sức tinh vi khiến nhiều người không phát hiện ra và liên tục mắc bẫy.

Sau khi nắm bắt được tình hình, Sở công an đã huy động lực lượng công an tinh nhuệ. thành lập tổ công tác để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này. Thông qua phương pháp làm việc đồng bộ là nghiên cứu thông tin, phán đoán và điều tra tại chỗ, đội chuyên án đã nắm được sơ bộ cơ cấu tổ chức của băng nhóm tội phạm lừa đảo trong vòng một tuần, xác nhận địa điểm cụ thể của đường dây lừa đảo.

Sau khi điều tra cẩn thận ở giai đoạn đầu, đội chuyên án đã nắm bắt đầy đủ tình tiết tội phạm, bằng chứng của băng nhóm lừa đảo và quyết định tóm gọn vào thời điểm chín muồi. Sở công an đã huy động hơn 150 công an tập trung tại địa điểm của băng nhóm lừa đảo, tọm gọn 77 đối trượng chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Tại địa điểm của nhóm đối tượng lừa đảo, công an thu giữ hơn 100 máy tính và hơn 300 điện thoại di động mà những đối trượng lừa đảo sử dụng để thực hiện hành vi của mình.

Theo công an thụ lý vụ án, băng nhóm này đã được đào tạo kỹ năng nói được thiết kế sẵn để hỏi khách hàng, lấy lòng tin bằng cách gửi video và hình ảnh giả về sản phẩm, thành công dụ dỗ khách hàng mua sản phẩm. Thậm chí, những đối tượng lừa đảo này yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước nhưng không gửi hàng.

Để trốn tránh sự truy quét của cơ quan công an, băng nhóm này còn chọn sử dụng thiết bị quay số ảo để điều khiển từ xa các cuộc gọi cố định ở những địa điểm xa. Đồng thời, các thành viên băng đảng lừa đảo này còn cố tình che giấu tên thật, địa chỉ của công ty khi giao dịch với khách hàng.

Công an Hành Dương, Trung Quốc cho biết, luôn duy trì hoạt động truy quét và trấn áp nghiêm khắc các tội phạm lừa đảo mạng và viễn thông. Khuyến cáo người dân không mau hàng online ở những trang web thiếu uy tín.

Hơn nữa, Sở công an khuyến cáo người dân chỉ giao dịch trên các trang web có biểu tượng “ổ khóa” an toàn; chủ động theo dõi tình trạng đơn hàng; với những nơi mua sắm lạ, đối chiếu số điện thoại, mã vận đơn rồi mới nhận hàng; chỉ thanh toán trước với cửa hàng quen, uy tín; ưu tiên chọn bên giao hàng uy tín, quen thuộc; chủ động bảo vệ thông tin cá nhân ở mọi nền tảng; cảnh báo các thông báo trúng thưởng, quà tri ân yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hay đòi phí.