Ảnh cưới trong mơ của "cặp đôi thế kỷ" Thái Lan: Cổ tích đời thật chiếm trọn trang chủ Vogue!

Hôn lễ được mong chờ bậc nhất của cặp đôi quyền lực xứ chùa vàng Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya tại quê nhà Na Uy mới đây đã chính thức diễn ra trong bầu không khí vô cùng ấm áp và riêng tư. Ngay lập tức, chuyên mục thời trang quốc tế đã đổ dồn sự chú ý vào diện mạo lộng lẫy của cô dâu.

Trong vai trò là Đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton, Yaya Urassaya đã gửi gắm ngày trọng đại của mình cho sự sáng tạo của Giám đốc Sáng tạo lừng danh Nicolas Ghesquière. Trước đó, tổng biên tập Vogue Thái Lan Kullawit Laosuksri đã đồng hành cùng nữ minh tinh tại Paris để ghi lại những thước phim độc quyền về quá trình fitting bảo mật tối đa cho đến ngày cưới chính thức.

Để phù hợp với tinh thần phóng khoáng, tự do và gần gũi của một bữa tiệc cưới được tổ chức giữa không gian thiên nhiên Na Uy, GĐST Nicolas Ghesquière đã lựa chọn phom dáng hai dây dáng slip dress kinh điển cho Yaya Urassaya.

Sự lựa chọn này không chỉ tôn vinh triệt để bờ vai trần thanh mảnh và vóc dáng rạng rỡ của cô dâu, mà còn rũ bỏ sự nặng nề của những phom dáng đầm xòe truyền thống, mang lại sự linh hoạt và năng động đúng với tính cách của cặp đôi. Tuy nhiên, ẩn sau phom dáng có phần tối giản và phóng khoáng đó lại là một đỉnh cao của kỹ thuật may đo cao cấp và tư duy thủ công đại tài từ các nghệ nhân của Maison nước Pháp.

Sự tinh xảo của chiếc váy cưới được thể hiện qua lớp vải voan lụa tulle cao cấp màu trắng ngà, đóng vai trò như một bức nền để các nghệ nhân thêu dệt những hoa văn ren lộng lẫy bao phủ toàn bộ thân váy. Điểm đắt giá nhất khiến chiếc váy phát sáng lấp lánh trong từng chuyển động hân hoan của cô dâu chính là kỹ thuật đính kết thủ công hàng ngàn viên ngọc trai tự nhiên và pha lê siêu nhỏ.

Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối khi từng chi tiết nhỏ được cố định bằng tay từ phần ngực áo chạy dọc xuống gấu váy lướt thướt vượt thời gian. Sự đồng điệu này thậm chí còn được kéo dài sang cả đôi găng tay lưới xuyên thấu của cô dâu, tạo nên một tổng thể quý phái và vô cùng thời thượng.

Không dừng lại ở trang phục chính, sự hoàn hảo trong ngày cưới của Yaya Urassaya còn được hoàn thiện nhờ chiếc khăn voan trùm đầu bằng lụa thêu họa tiết ren đồng bộ, tạo hiệu ứng thị giác kéo dài thướt tha khi cô dâu tiến vào lễ đường. Để tăng thêm phần ngọt ngào và khẳng định đẳng cấp của một biểu tượng thời trang, nữ diễn viên kết hợp cùng đôi hoa tai Idylle thuộc bộ sưu tập High Jewelry của Louis Vuitton.

Đáng chú ý, để giữ nét thanh lịch tự nhiên, toàn bộ layout trang điểm của Yaya đều được thực hiện trọn vẹn bởi dòng mỹ phẩm độc quyền La Beauté Louis Vuitton. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy phóng khoáng của phom dáng slip dress cùng kỹ nghệ xa xỉ bậc nhất từ Louis Vuitton đã biến Yaya Urassaya trở thành một trong những cô dâu thời trang và ấn tượng nhất của làng giải trí châu Á.

Ảnh: Vogue Thailand