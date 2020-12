Ảnh: Lắp đặt hệ thống cống ngầm được kỳ vọng "hồi sinh" sông Tô Lịch

Ngày 18/5/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP. Hà Nội đã tổ chức lễ động thổ gói thầu xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính (gói thầu số 2). Đây là một trong những gói thầu lớn, quan trọng trong việc thu gom, xử lý nước thải trên sông Tô Lịch

Hệ thống cống gom nước thải dài 21km, trong đó có hơn 11km đi ngầm dưới lòng sông Tô Lịch, từ đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy đến cầu Quang, huyện Thanh Trì. Lần đầu tiên tại Hà Nội, công nghệ khoan kích ngầm (Pipe jacking) được triển khai

Nhiều ngày qua, công nhân đang thi công lắp đặt một số hạng mục trên đường Nguyễn Đình Hoàn (quận Cầu Giấy) và Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân)

Công nghệ khoan kích ngầm được giới thiệu giúp việc thi công không làm ảnh hưởng đến bề mặt của hạ tầng kỹ thuật đô thị phía trên như giao thông, đường sá, cầu cống..., do đó không làm ùn tắc giao thông, không làm ảnh hưởng đến đời sống dân cư trong khu vực thi công. Việc đào ngầm các hạng mục cống thoát nước ở độ sâu từ 6-19m cũng giúp giảm thiểu rủi ro, mất an toàn trong thi công so với đào mở

TP. Hà Nội đã lựa chọn một công ty của Nhật Bản triển khai gói thầu xây dựng hệ thống bao cho sông Tô Lịch và cống chính thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Các kỹ sư Nhật Bản sẽ trực tiếp thực hiện dự án, dự kiến hoàn thành trong vòng 4 năm

Hệ cống gom nước thải từ sông Tô Lịch sẽ dẫn về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì

Nhà máy có công suất 270.000 m3/ngày đêm, được kỳ vọng sẽ thu gom và xử lý toàn bộ nước thải của các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông và huyện Thanh Trì

Nhóm công nhân nhiều ngày qua điều khiển máy xúc ép cọc chống sạt lở, chôn ống thu gom nước thải, trải bê tông, làm hố ga,...

Công việc được tiến hành dọc sông Tô Lịch, có hàng rào bao quanh để tránh ảnh hưởng đời sống người dân

Đây là dự án được người dân chờ đợi, mong mỏi, nhằm "hồi sinh" dòng sông Tô Lịch, vốn là biểu tượng của kinh thành Thăng Long xưa

Trên đường Nguyễn Đình Hoàn, một đoạn hệ thống thu gom nước thải cơ bản được lắp đặt xong. Bên dưới trụ bê tông này, các đoạn ống dẫn được đấu nối nhằm tách nước thải sinh hoạt khỏi sông Tô Lịch

Trước tình trạng ô nhiễm ở sông Tô Lịch, nhiều năm qua, Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp để cải thiện tình trạng này, như phương án dùng nước sông Hồng thau rửa nước sông Tô Lịch, công nghệ Bio-nano của Nhật Bản hay Redoxy3C... tuy nhiên chỉ được một thời gian nhất định. Dự án lần này được kỳ vọng là một giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề