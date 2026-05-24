Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson

Theo Hoàng Dũng | 24-05-2026 - 10:23 AM | Thị trường

So với thế hệ cũ, Peugeot 3008 2026 thay đổi lớn về mặt thiết kế ngoại thất, nội thất và nền tảng khung gầm.

Ngày 23/5, hai mẫu Peugeot 3008 và 5008 đã chính thức lộ diện trong một sự kiện lái thử tổ chức cho giới truyền thông trong nước bởi THACO Auto. Giá bán sẽ được tiết lộ vào ngày 30/5 cùng với những sản phẩm mới của Jeep và RAM.

Về thiết kế, với Peugeot 3008 thế hệ mới sở hữu kiểu dáng SUV lai coupe với phần mui vuốt dốc, mang lại diện mạo trẻ trung và giàu chất thể thao hơn rõ rệt so với thế hệ 3008 trước đó, đồng thời tạo liên tưởng gần hơn tới 408. Bộ mâm trên xe lái thử là loại đa chấu 19 inch. Có đủ cảm biến trước/sau và bên hông.

Dù thay đổi mạnh về hình dáng, khoang hành lý phía sau vẫn giữ dung tích 520 lít, tương đương 3008 hiện hành. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở được kéo dài lên 2.739 mm, tăng thêm 64 mm, góp phần mở rộng không gian cabin, đặc biệt là khoảng để chân cho hành khách ngồi hàng ghế sau.

Bên trong nội thất, cách bày trí của hai mẫu xe đều tương đồng nhau. Cả Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới được trang bị cụm màn hình cong Panoramic i-Cockpit kích thước 21 inch (gồm cả màn tốc độ và màn trung tâm). Màn hình chính có khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Khu vực táp-lô còn có màn hình 5 inch để sử dụng các tiện ích về điều hoà, media,... tương tự như "người anh em" 408 GT.

Cả Peugeot 3008 và 5008 2026 đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L, công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Xe dẫn động cầu trước và dùng hộp số tự động 6 cấp.

Xe có nhiều chế độ lái và được tích hợp gói ADAS và các công nghệ hỗ trợ bao gồm camera 360 độ, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh an toàn chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống nhận diện biển báo giao thông.

Một số hình ảnh khác của Peugeot 3008 mới:

