Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực

09-12-2025 - 22:52 PM | Sống

Nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong Lễ khai mạc SEA Games 33.

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 1.

Đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện tại nội dung giới thiệu các đội tham dự Đại hội

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 2.

Lá cờ Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 3.

Minh Thuận (võ karate) và Thanh Thuý (bóng chuyền) cầm cờ

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 4.

Đoàn Việt Nam hào hứng vẫy cờ diễu hành

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 5.

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 6.

SEA Games 33 với thông điệp chủ đạo "We Are One" (Chúng ta là một), nhấn mạnh tinh thần đoàn kết khu vực

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 7.

Màn trình đẹp mắt với các sắc màu rực rỡ

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 8.

BTC đã chuẩn bị công phu với phần biểu diễn hiện tại, sáng tạo

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 9.

Màn biểu diễn nhào lộn bằng mô tô nước ngoạn mục

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 10.

Biểu diễn mô tô ngay trên sân vận động

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 11.

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 12.

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 13.

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 14.

Lễ khai mạc không chỉ là buổi lễ nghi thức mà còn là một đêm trình diễn nghệ thuật ấn tượng, kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại của Thái Lan

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 15.

SEA Games với thông điệp "SEA Games trở về nhà", tái hiện một hành trình lịch sử từ SEAP Games 1959 đến sự kiện thể thao lớn nhất khu vực

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 16.

Lễ khai mạc là sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 17.

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 18.

Lễ khai mạc khắc họa lịch sử SEA Games, đề cao tinh thần chiến đấu và tình hữu nghị ASEAN, kết hợp với màn trình diễn ấn tượng của công nghệ ánh sáng và âm nhạc hiện đại

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 19.

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 20.

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc SEA Games 33, lá cờ tổ quốc Việt Nam tự hào tung bay trên đấu trường khu vực- Ảnh 21.

Vì sao Khánh Thi, Phan Hiển không dự SEA Games 33?

Theo Thanh Xuân

Đời sống và Pháp luật

