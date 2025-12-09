Anh trai tiết lộ gia đình gom góp 66 tỉ đồng mong "cứu" Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chiều 9-12, phiên sơ thẩm xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), cùng các đồng phạm tiếp tục diễn ra tại TAND TP HCM. Dù bà Nhàn vắng mặt nhưng đại diện gia đình bày tỏ mong muốn được khắc phục thiệt hại thay cho bị cáo.

Ông Nguyễn Anh Minh, anh trai bà Nhàn, đến dự phiên xử để theo dõi việc HĐXX đánh giá các hành vi của em gái trong bối cảnh bà đã 6 lần bị đưa ra xét xử mà đều vắng mặt.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã quốc tế theo quyết định ban hành từ năm 2022.

Các bị cáo tại toà

Ông Minh cho biết kể từ khi có Nghị quyết 68 về phát truển kinh tế tư nhân với chủ trương "không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự", các thành viên trong gia đình đã họp bàn, vay mượn, gom góp tài sản để nộp tiền khắc phục, với mong muốn giảm nhẹ phần nào trách nhiệm cho bà Nhàn.

Đại diện VKSND TP HCM cho biết gia đình đã có đơn xin khắc phục 145 tỉ đồng. Đến nay, gia đình bà Nhàn đã nộp 66 tỉ đồng.

Tại tòa, ông Minh bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét đầy đủ, khách quan thiệt hại của vụ án để gia đình có căn cứ tiếp tục khắc phục.

Ông Minh cũng nhắc đến những đóng góp xã hội của em gái qua nhiều năm công tác, cùng các huân chương mà bà Nhàn từng được trao tặng, kiến nghị tòa cân nhắc khi lượng hình.

Phiên xử tiếp tục với phần xét hỏi và đánh giá các hành vi liên quan chuỗi sai phạm đấu thầu tại Sở GD-ĐT TP HCM và các đơn vị trực thuộc.