Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 sắp vào Biển Đông, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

07-12-2025 - 08:12 AM | Xã hội

Các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Trị đến An Giang cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 7-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39–49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 sắp vào biển Đông và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 1 giờ ngày 8-12. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo diễn biến trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển sang Tây Tây Nam, với cường độ khoảng 15-20 km/giờ.

Tới 1 giờ ngày 8-12, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Tới 1 giờ ngày 9-12, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm: từ 10,0 độ Vĩ Bắc đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 đối với vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).

Áp thấp nhiệt đới dự báo gây sóng biển cao 2-4 m khi vào Biển Đông

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km, cường độ ít thay đổi.

Dự báo từ sáng 8-12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 -4 m. Biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Trị đến An Giang, cùng các Bộ, ngành yêu cầu sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông.

Theo đó, các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Trị đến An Giang cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới: từ vĩ tuyến 10,5-13,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Theo Thuỳ Linh

Người lao động

