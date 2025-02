Apple chính thức khai tử iPhone 14 và iPhone 14 Plus: Lần đầu tiên loại bỏ iPhone giữa vòng đời

Apple đã chính thức ngừng bán iPhone 14 và iPhone 14 Plus, loại bỏ hai thiết bị này khỏi danh mục sản phẩm của hãng sau khi công bố iPhone 16e. Đây là lần đầu tiên Apple khai tử một mẫu iPhone không thuộc dòng Pro ngay giữa vòng đời thay vì duy trì nó như một tùy chọn giá rẻ trong dòng sản phẩm.

Ra mắt vào tháng 9/2022, iPhone 14 và iPhone 14 Plus là bộ đôi iPhone tiêu chuẩn, được định vị thấp hơn dòng Pro. Khi bị khai tử, giá bán của iPhone 14 là 599 USD, trong khi iPhone 14 Plus có giá 699 USD, giảm so với giá gốc lần lượt là 799 USD và 899 USD.

iPhone 14 tiếp tục sử dụng màn hình 6.1 inch Super Retina XDR, còn iPhone 14 Plus đánh dấu lần đầu tiên Apple mang kích thước 6.7 inch lên một mẫu iPhone không thuộc dòng Pro. Khác với các năm trước, Apple đã không ra mắt iPhone 14 mini, thay vào đó chuyển sang dòng Plus để đáp ứng nhu cầu của người dùng thích màn hình lớn.

Cả hai thiết bị này đều sử dụng chip A15 Bionic, vốn đã xuất hiện trên iPhone 13, nhưng được nâng cấp với GPU 5 nhân giúp cải thiện hiệu suất đồ họa.

Ngoài ra, iPhone 14 và 14 Plus còn được bổ sung Crash Detection, tính năng có thể tự động phát hiện va chạm xe hơi nghiêm trọng và gọi cấp cứu nếu người dùng không phản hồi. Một tính năng đột phá khác là Emergency SOS qua vệ tinh, cho phép liên lạc với dịch vụ cứu hộ ngay cả khi không có sóng di động hoặc Wi-Fi.

Về camera, Apple đã giới thiệu Photonic Engine, một công nghệ nhiếp ảnh điện toán giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng trên tất cả các camera. Camera TrueDepth phía trước lần đầu tiên được trang bị tính năng lấy nét tự động (autofocus) để tăng độ sắc nét cho ảnh selfie và video call.

Apple đang tinh giản dòng sản phẩm iPhone?

Với việc khai tử iPhone 14 và iPhone 14 Plus, Apple hiện chỉ duy trì các mẫu iPhone sau trong danh mục sản phẩm:

• iPhone 16e

• iPhone 15 và iPhone 15 Plus

• iPhone 16 và iPhone 16 Plus

Động thái này có thể phản ánh chiến lược tinh giản dòng sản phẩm iPhone tiêu chuẩn, tránh việc có quá nhiều lựa chọn gây rối cho người dùng. Đồng thời, nó cũng có thể là một bước đi nhằm đẩy mạnh doanh số iPhone 15 và iPhone 16, hai dòng sản phẩm hiện vẫn được duy trì.