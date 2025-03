Apple làm một việc cực kỳ hiếm hoi, iPhone 16e bỗng rẻ bất ngờ tại Việt Nam

iPhone 16e giảm giá dù chưa mở bán

iPhone 16e - mẫu iPhone mới nhất của Apple đã chính thức trình làng hôm 19/2 với 3 tuỳ chọn dung lượng là 128GB, 256GB và 512GB, 2 bản màu là trắng, đen mờ. Đây là mẫu iPhone giá rẻ được người dùng chờ đợi và sẽ chính thức mở bán vào ngày mai (7/3).

Giá khởi điểm trên Apple Store Online tại Việt Nam cho iPhone 16e là 17 triệu đồng, nhưng đa số hệ thống bán lẻ lớn đều đặt giá thấp hơn.

Bảng giá dự kiến của iPhone 16e tại Di Động Việt cho bản 128GB, 256GB và 512GB lần lượt là 16,79 triệu đồng; 19,99 triệu đồng và 25,99 triệu đồng.

CellPhoneS, Viettel Store, Shopdunk và FPT Shop... cũng giảm ngay từ 300.000 đến 500.000 đồng và trừ thêm 200.000-300.000 đồng cho khách hàng thân thiết khi đặt mua sản phẩm mới của Apple.

Các hệ thống cho biết đây là lần hiếm hoi iPhone mới chưa bán đã giảm so với mức niêm yết của Apple.

Tại thị trường Việt Nam, từ khi những thông tin đầu tiên của iPhone 16e được tiết lộ, nhiều cuộc thảo luận xoay quanh nâng cấp của model này so với sản phẩm tiền nhiệm cũng thu hút người dùng quan tâm. Máy có kiểu dáng nhỏ gọn với màn hình 6,1 inch, chip A18 hỗ trợ đầy đủ tính năng Apple Intelligence, thời lượng pin tốt hơn iPhone 11 và iPhone SE. Máy sở hữu một camera chính ở mặt lưng với độ phân giải 48MP, trong khi đó camera selfie có độ phân giải 12MP. iPhone 16e cũng được trang bị phím bấm Action, cổng sạc USB-C cùng khả năng chống nước đạt chuẩn IP68.

“iPhone 16e dự kiến sẽ rất được đón nhận tại thị trường Việt Nam. Giá bán này cũng khá phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm hệ điều hành iOS, những người thích điện thoại nhỏ gọn mà vẫn phải đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản, thậm chí là có các công cụ AI hữu ích.

Người dùng có ngân sách hạn chế như học sinh - sinh viên hoặc người dùng không có nhu cầu sử dụng nhiều tác vụ nặng trên iPhone vẫn có thể sở hữu chiếc iPhone mới nhất của Apple", đại diện Di Động Việt nhận định.

Apple giảm giá iPhone hàng loạt

Trước thềm mở bán iPhone 16e, dải sản phẩm Apple từ iPhone 13 đến iPhone 16 cũng được "nhà Táo" và các đại lý giảm giá rất mạnh với mức chiết khấu từ 700.000-3 triệu đồng.

Cụ thể, iPhone 16 Pro Max giảm 1,8-2 triệu đồng so với tháng trước, về mức 30,5-31,5 triệu đồng. Tương tự, iPhone 16 Pro đang có giá dao động quanh mốc 25-26 triệu đồng. iPhone 16 Plus cũng ghi nhận mức giảm mạnh 3 triệu đồng, giá hiện vào khoảng 23 triệu đồng.

iPhone 15 là dòng sản phẩm có giá tốt nhất đợt điều chỉnh này, dao động từ 15,5 – 16 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so với trước đó. . iPhone 15 Plus giảm tới 2,8 triệu đồng, hiện có giá 19,8 triệu đồng.



iPhone 14 hiện đang được bán với giá khoảng 13,5 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng so với giá trước đó. iPhone 14 Plus giảm nhẹ 1 triệu đồng, còn 17,9 triệu đồng.

Động thái giảm giá các sản phẩm được cho là trợ lực lớn để Apple xả hàng tồn, thu hồi vốn, đồng thời chuẩn bị ngân sách để nhập về các sản phẩm mới hoặc những đợt hàng tiếp theo.