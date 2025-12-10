Apple lộ ra một điểm yếu 'chết người', loạt thương hiệuTrung Quốc tăng tốc nhăm nhe 'giành khách'

Ảnh minh họa

Các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược thu hút người dùng từ hệ sinh thái iPhone, trong bối cảnh Apple gặp khó trong việc triển khai các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới.

Từ đầu năm đến nay, hàng loạt thương hiệu nội địa đã giới thiệu các công cụ hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu, đồng bộ thiết bị và mở rộng tính năng AI với kỳ vọng giành lại thị phần trong phân khúc cao cấp.

Thị trường điện thoại Trung Quốc luôn ở trạng thái cạnh tranh gay gắt, khi không hãng nào nắm giữ trên 20% thị phần. Theo Counterpoint, Apple đã mất vị trí dẫn đầu vào tay Vivo từ năm ngoái và hiện chỉ đứng trong nhóm các hãng nắm từ 13,6% đến 16,4% thị phần, cùng Honor, Oppo, Xiaomi và Huawei. Tuy nhiên, việc thuyết phục người dùng rời bỏ iPhone không hề dễ dàng vì Apple từ lâu duy trì lợi thế lớn nhờ hệ sinh thái đóng và khả năng chuyển dữ liệu giữa thiết bị rất liền mạch.

Dù vậy, các hãng nội địa tin rằng làn sóng AI, cùng những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế như điện thoại gập, đã tạo ra cơ hội để họ thách thức sự trung thành của người dùng iPhone. Nhiều công ty đã phát triển các bộ công cụ chuyển đổi giúp di chuyển ảnh, tin nhắn, danh bạ từ iOS sang Android chỉ bằng vài thao tác. Một số ứng dụng còn cho phép thiết bị Android gửi thông báo, cuộc gọi và tin nhắn từ iPhone, qua đó giảm bớt rào cản khi người dùng sử dụng xen kẽ hai hệ sinh thái.

Trong nhóm dẫn đầu, Oppo và Honor là những hãng mạnh tay tích hợp AI sâu nhất vào sản phẩm mới. Trợ lý AI trên các mẫu Oppo có khả năng theo dõi chi tiêu bằng ảnh chụp màn hình giao dịch hoặc hướng dẫn người dùng tập luyện nhờ phân tích chuyển động qua camera. Honor cũng trang bị tính năng tìm ưu đãi mua sắm, so sánh mã giảm giá, điều phối ứng dụng gọi xe để đặt taxi nhanh hơn và tự động tạo video ngắn.

Theo Honor, 37% người mua trực tuyến mẫu flagship Magic V5 gần đây đã chuyển từ iPhone sang, nhờ vào ứng dụng Device Clone và nền tảng Honor Connect hoạt động tương tự AirDrop. Xiaomi cũng tận dụng sự kiện ra mắt điện thoại để công bố loạt tính năng mới giúp truyền file, chia sẻ nội dung và đồng bộ thông báo với iPhone. Oppo thì đưa khả năng trả lời tin nhắn và cuộc gọi từ thiết bị Apple trực tiếp trên điện thoại của hãng vào phiên bản hệ điều hành mới nhất.

Sự thúc đẩy đồng loạt của các nhà sản xuất Trung Quốc diễn ra đúng thời điểm Apple gặp trắc trở trong việc xin phê duyệt các tính năng AI tại thị trường nội địa do tác động của căng thẳng địa chính trị Mỹ – Trung. Theo giới phân tích, điều này khiến các đối thủ Android mở ra cơ hội thuyết phục người dùng cân nhắc chuyển đổi.

Dù vậy, Apple vẫn giữ vị thế mạnh ở phân khúc cao cấp trên phạm vi toàn cầu. Doanh số hãng tại Trung Quốc giảm 4% trong quý 3, song lượng iPhone bán ra được ghi nhận tăng 22% trong tháng sau khi dòng iPhone 17 ra mắt, cho thấy sức hút của thương hiệu vẫn còn lớn hơn lo ngại về thiếu tính năng AI. Giới chuyên môn nhận định rằng những nỗ lực từ phía các hãng Trung Quốc, dù gia tăng áp lực, vẫn chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể lên Apple ngoài thị trường nội địa.

Các chuyên gia đánh giá chiến lược phá vỡ rào cản hệ sinh thái của Apple sẽ tiếp tục được các nhà sản xuất Android đẩy mạnh, nhất là khi tăng trưởng smartphone toàn cầu những năm gần đây chậm lại. Trong cuộc đua này, AI được xem là “vũ khí” then chốt giúp các hãng nội địa cải thiện trải nghiệm người dùng và mở rộng không gian cạnh tranh với Apple trong thời gian tới.

Theo FT﻿