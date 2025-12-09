ARCO LIVING tư vấn phát triển & phân phối các dự án BĐS biển

Đây cũng là giai đoạn các chủ đầu tư chuyển hướng hợp tác với những đơn vị có khả năng hoạch định chiến lược, triển khai dự án và vận hành hệ thống phân phối dài hạn.

Thị trường bất động sản Vũng Tàu đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết sau khi về chung một nhà với Thành phố Hồ Chí Minh và được nhắc đến như mặt tiền biển của siêu đô thị. Nơi đây sở hữu vị trí chiến lược cùng cơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ nhất trong 20 năm trở lại, hội tụ 4 phương thức giao thông chiến lược bao gồm hàng không, đường sắt, đường thuỷ và đường bộ, nổi bật là Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống cảng nước sâu Thị Vải – Cái Mép cùng chuỗi logistics Đông Nam Bộ biến khu vực này trở thành "cửa ngõ biển" của nền kinh tế phía Nam.

Tuy nhiên, với quy mô và nhịp độ phát triển tăng mạnh đã đặt ra bài toán lớn cho thị trường như dự án cần được triển khai theo tư duy bài bản hơn, từ cấu trúc sản phẩm, chiến lược truyền thông, định vị thương hiệu đến vận hành hệ thống phân phối. Thay vì chỉ bán hàng theo phương thức truyền thống, các chủ đầu tư hiện nay cần bắt tay với đơn vị tư vấn có khả năng hoạch định, triển khai và đồng hành dài hạn, giúp nâng cao tỷ lệ hấp thụ, tối ưu minh bạch pháp lý và xây giá trị tài sản bền vững.

Đón đầu xu hướng ấy, ARCO LIVING đã tham gia đường đua và trở thành mảnh ghép thiết yếu để bất động sản ven biển phía Nam bước vào chu kỳ phát triển chuyên nghiệp hơn. ARCO LIVING là một trong số ít đơn vị xây dựng mô hình triển khai dự án toàn diện tại thị trường Đông Nam Bộ và ven biển phía Nam.

Với nền tảng hơn 20 năm kinh nghiệm của đội ngũ điều hành, ARCO LIVING phát triển trên bốn trụ cột chính: Nghiên cứu thị trường & định vị sản phẩm; Tư vấn phát triển dự án; Chiến lược thương hiệu & truyền thông; Phát triển hệ thống phân phối độc quyền.

ARCO LIVING định vị mình là đơn vị tư vấn phát triển dự án, tham gia từ giai đoạn đầu với năng lực triển khai toàn chuỗi: phân tích thị trường, định vị sản phẩm, xây dựng chiến lược giá, hoạch định truyền thông, thiết kế cấu trúc bán hàng và quản trị trải nghiệm khách hàng. Mô hình này giúp tối ưu hiệu quả thương mại và nâng giá trị dự án ngay từ bước hoạch định.

Tập trung chuyên sâu thị trường Đông Nam Bộ và ven biển phía Nam, đặc biệt là các đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh – Nhơn Trạch – Phú Mỹ – BRVT, ARCO LIVING là một trong số ít đơn vị đáp ứng đồng thời ba yếu tố: năng lực tư vấn chiến lược, kinh nghiệm triển khai đô thị biển, và hệ thống phân phối vận hành bài bản. Điều này giúp ARCO trở thành lựa chọn của các chủ đầu tư cần mô hình triển khai chuyên nghiệp cho các dự án quy mô lớn. Song song với vai trò tư vấn dự án, ARCO LIVING vận hành hệ thống phân phối độc quyền theo mô hình "vận hành chuẩn hóa – công nghệ hóa – minh bạch hóa". Không chỉ quản lý tập trung chính sách bán hàng và tiêu chuẩn truyền thông, ARCO LIVING xây dựng một nền tảng phân phối hiện đại kết hợp CRM, CDP và hệ thống báo cáo thời gian thực, giúp chủ đầu tư kiểm soát dữ liệu bán hàng, dòng khách và hiệu suất từng giai đoạn triển khai.

Mô hình này tạo ra ba giá trị cốt lõi: (1) tối đa hóa tính minh bạch và an toàn thông tin cho chủ đầu tư, (2) chuẩn hóa toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng từ lúc tiếp cận đến sau bán hàng, và (3) đảm bảo hệ thống phân phối vận hành thống nhất, nhanh, chính xác và đo lường được. Đây là sự khác biệt quan trọng giúp ARCO LIVING trở thành đối tác chiến lược cho các dự án có yêu cầu cao về quy hoạch, pháp lý và tiêu chuẩn triển khai. Được lựa chọn dưới vai trò tư vấn phát triển – hoạch định chiến lược – vận hành bán hàng đã cho thấy mức độ tin cậy thị trường dành cho ARCO LIVING.

Điểm nhấn lớn nhất trong hành trình thương hiệu ARCO LIVING năm nay chính là việc trở thành đối tác tư vấn và phân phối chiến lược cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HODECO) – một trong những thương hiệu bất động sản có bề dày lâu đời nhất thị trường với lịch sử 35 năm phát triển, hơn 30 dự án, cung cấp 7.000 sản phẩm và sở hữu 26 giải thưởng. Trong buổi lê ký kết, đại diện ARCO LIVING cho biết "Sự hợp tác giữa HODECO và ARCO LIVING không chỉ là một bản ký kết thương mại, mà là sự kết nối giữa hai tầm nhìn và hai giá trị cùng hướng đến chất lượng thật và niềm tin thật."

Đại diện HODECO và ARCO LIVING ký kết hợp tác nhằm tối ưu hóa quá trình phát triển dự án, nâng cao tính minh bạch và cải thiện hiệu quả tiếp cận thị trường.

Việc HODECO lựa chọn ARCO LIVING cho vai trò tư vấn và phân phối chiến lược The Light City là minh chứng cho năng lực của ARCO trong việc triển khai các dự án ven biển có yêu cầu cao về quy hoạch, pháp lý và hệ thống vận hành. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình đồng hành giữa hai doanh nghiệp.

Dự án đầu tiên đánh dấu hợp tác hai bên cùng triển khai là The Light City – khu đô thị biển chuẩn mực thế hệ mới tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh Mới (Vũng Tàu).

The Light City (còn gọi Khu nhà ở Hải Đăng) nằm tại phường Phường Phước Thắng, TP.HCM. Dự án có quy mô gần 49 ha, mật độ xây dựng: ~ 46,49 %, với 3 loại hình sản phẩm là: Nhà phố liền kề, Biệt thự, Căn hộ. The Light City có đường nội khu rộng 13 – 26 m và hệ sinh thái tiện ích ven biển chuẩn chỉnh – nơi hội tụ sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Với bộ sưu tập nhà phố & biệt thự ven biển thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, linh hoạt vừa ở – vừa khai thác kinh doanh hoặc nghỉ dưỡng

The Light City – Đô thị sở hữu lâu dài ven biển Tp Hồ Chí Minh mới

The Light City được kỳ vọng trở thành đô thị chuẩn mực thế hệ mới của đô thị biển phía Nam, là hình mẫu đô thị mới với chất lượng pháp lý, quy hoạch hiện đại và cấu trúc phát triển bền vững.

Ở giai đoạn 1, ARCO LIVING tham gia toàn bộ chuỗi triển khai dự án: tư vấn chiến lược sản phẩm, xây dựng thông điệp truyền thông, phát triển hệ thống phân phối độc quyền, đào tạo đội ngũ bán hàng và đồng hành xuyên suốt hành trình trải nghiệm khách hàng. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực vận hành dự án của ARCO LIVING từ chiến lược cho đến thực chiến và The Light City chính là dấu mốc mở đầu cho hành trình đồng hành dài hạn giữa HODECO và ARCO LIVING.

Việc hợp tác cùng HODECO được xem là cú hích quan trọng để ARCO LIVING nâng tầm vị thế thương hiệu tại thị trường bất động sản phía Nam, đồng thời tạo nền tảng phát triển các dự án ven biển quy mô lớn trong tương lai. Ở những giai đoạn tiếp theo, ARCO LIVING tiếp tục định hướng mở rộng hệ sinh thái triển khai đô thị biển, hướng đến tiêu chí minh bạch pháp lý – chiến lược phát triển dài hạn – nâng tầm giá trị sở hữu của khách hàng và thị trường.