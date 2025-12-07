Australia đón "siêu dự án" AI 4,6 tỷ USD từ OpenAI và NextDC

Biểu tượng công cụ ChatGPT do công ty OpenAI phát triển. Ảnh: AFP/ TTXVN

OpenAI vừa hợp tác với công ty điều hành trung tâm dữ liệu Australia NextDC Ltd. để xây dựng một tổ hợp máy tính quy mô lớn trị giá 7 tỷ AUD (tương đương 4,6 tỷ USD) tại Sydney, một động thái nhằm đẩy nhanh quá trình mở rộng của hãng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ngày 5/12, NextDC cho biết, trung tâm dữ liệu mới này là một phần trong quan hệ hợp tác lớn hơn về hạ tầng AI giữa hai công ty. Thông tin này lập tức đẩy giá cổ phiếu của NextDC tăng vọt tới 11%.

OpenAI và NextDC sẽ hợp tác trong việc quy hoạch, phát triển và vận hành một "khu tổ hợp AI siêu quy mô thế hệ mới cùng một siêu cụm GPU quy mô lớn" tại khu vực Eastern Creek của Sydney, cách trung tâm thành phố khoảng 45 km về phía tây.

Chính phủ Australia đã lên tiếng hoan nghênh dự án này. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp trong quá trình xây dựng, cũng như các vị trí kỹ thuật, sản xuất, kỹ sư và vận hành lâu dài.

Dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2027, trong bối cảnh OpenAI đang khai trương văn phòng đầu tiên tại Australia và quốc gia này đang tích cực thúc đẩy các nỗ lực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Giám đốc điều hành Sam Altman đang mở rộng phạm vi hoạt động của OpenAI, hướng tới các công ty và chính phủ trên toàn cầu, trong bối cảnh sự cạnh tranh với Google của Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. và các đối thủ khác ngày càng trở nên gay gắt. Australia đang nổi lên như một điểm nóng của khu vực về trung tâm dữ liệu, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư song hành với sự gia tăng ứng dụng các dịch vụ AI.

Ông Jason Kwon, Giám đốc chiến lược của OpenAI, cho biết, chính đà phát triển mạnh mẽ về AI của Australia là động lực thúc đẩy quyết định đầu tư của công ty. Ông Kwon nhấn mạnh rằng trung tâm này sẽ sở hữu kiến trúc và cơ sở hạ tầng thuộc hàng tinh vi nhất cho các mô hình AI trong toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Craig Scroggie, Giám đốc điều hành của NextDC, nhận định rằng trung tâm dữ liệu này sẽ chứng minh khả năng của Australia trong việc trở thành quốc gia dẫn đầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo.

Australia cũng đã thu hút được vốn đầu tư vào AI từ các “ông lớn” công nghệ khác. Năm ngoái, Blackstone Inc. đã mua lại công ty điều hành trung tâm dữ liệu AirTrunk có trụ sở tại Sydney với giá 24 tỷ AUD. Amazon.com Inc. đã công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ AUD để mở rộng cơ sở hạ tầng tại Australia đến năm 2029. Microsoft Corp. vào năm 2023 cũng thông báo kế hoạch đầu tư 5 tỷ AUD để mở rộng danh mục trung tâm dữ liệu tại quốc gia này.