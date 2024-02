‘Bà cụ’ 93 tuổi bất ngờ nhận được 1 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway, quyết định sau đó còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn

Bà Ruth Gottesman, 93 tuổi, có chồng qua đời năm 2022. Chồng bà đã để lại một thứ không ngờ: Đó là 1 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway.

Bà Gottesman trao đổi với tờ The New York Times (NYT): “Ông ấy đã để lại cho tôi toàn bộ danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire Hathaway mà tôi không hề hay biết”. Ông chỉ nói với vợ: “Hãy làm bất cứ điều gì em cho là đúng đắn”.

Lúc đầu, bà Gottesman loay hoay không biết phải làm gì với khối tài sản khổng lồ này. Nhưng sau khi các con khuyên bà đừng lưỡng lự quá lâu, bà đã quyết định quyên góp toàn bộ số tiền cho Trường Cao đẳng Y khoa Albert Einstein ở Bronx, New York.

Bà nói với tờ NYT: “Tôi muốn tài trợ cho sinh viên tại Einstein để họ được miễn học phí”. Thầy hiệu trưởng - Tiến sĩ Ari Berman – ghi nhận đây là một món quà quá đỗi lớn lao.

Nhà trường cho biết tất cả sinh viên năm thứ tư hiện tại sẽ được hoàn trả học phí vào mùa xuân năm 2024 và bắt đầu từ tháng 8, tất cả sinh viên hiện tại và tương lai sẽ đều được miễn học phí. Tờ NYT đưa tin học phí một năm tại trường này là hơn 59.000 USD. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đã phải gánh khoản nợ hơn 200.000 USD.

Bà Gottesman bắt đầu làm việc tại trường Albert Einstein vào năm 1968. Theo thông cáo báo chí của trường, bà giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của trường từ năm 2007 đến năm 2014. Bà Gottesman cũng là một nhà từ thiện hoạt động tích cực trong gần 60 năm qua. Bà đầu tư vào các chương trình cộng đồng, giáo dục và y tế của người Do Thái kể từ khi thành lập The Gottesman Fund năm 1965.

Chồng của bà Gottesman là ông David "Sandy" Gottesman. Sự nghiệp của ông bắt đầu từ thập niên 60. Ông là bạn của Warren Buffett và là một trong những nhà đầu tư sớm nhất vào Berkshire Hathaway, theo Foundation Guide. Ông tiếp tục thành lập công ty đầu tư của riêng mình có tên First Manhattan Co., hiện do con trai điều hành.

Trong thông cáo báo chí, trường cho biết quyết định của bà Gottesman có thể sẽ giúp Trường Cao đẳng Y khoa Albert Einstein thu hút được nhiều ứng viên hơn. Và đó chính xác là điều mà bà Gottesman mong muốn.

Theo BI