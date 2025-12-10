Ba đại dự án hơn 70.000 tỷ đồng với quy mô gần 4.300ha của SunGroup tại KKT Vân Phong đang gặp khó về vấn đề này

Sáng 9/12, ông Trần Hoà Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Vân Phong, theo báo Khánh Hòa.

Theo báo cáo, hiện nay trong Khu kinh tế Vân Phong đang triển khai 13 dự án. Trong đó, nhóm các dự án trọng điểm, quy mô lớn do Tập đoàn SunGroup làm chủ đầu tư gồm 3 dự án: Khu đô thị mới Đầm Môn (quy mô hơn 1.440ha, tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng), Khu đô thị mới Tu Bông (quy mô gần 2.580ha, tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng), Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã (quy mô hơn 235ha, tổng vốn đầu tư trên 5.970 tỷ đồng).

Nhóm các dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, đang triển khai thực hiện xây dựng có 4 dự án; nhóm các dự án trong giai đoạn lập hồ sơ, trình phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư có 6 dự án.

Về tình hình triển khai, các dự án này hiện đang gặp các vấn đề khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chưa xác định được giá tiền thuê đất một lần… Ban đã rà soát, phối hợp với chính quyền các địa phương và các sở, ngành liên quan tháo gỡ cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ông Trần Hoà Nam đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh rà soát kỹ đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương và lựa chọn nhà đầu tư; công khai, thông tin chi tiết về tiến độ triển khai dự án cho người dân địa phương biết, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Ban cũng cần xem xét, đề xuất các sở, ngành liên quan về việc triển khai phần mềm báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với tiến độ của từng dự án, ban cần xây dựng kế hoạch đôn đốc cụ thể từng tháng, từng quý; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cam kết thực hiện đúng thời hạn theo quy định. Riêng các dự án đang bị chậm tiến độ, ban cần nắm chắc tình hình, khó khăn, vướng mắc cụ thể; cùng với các sở, ban, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã, phường trong khu vực có dự án tổng hợp các vướng mắc, khó khăn gửi về các sở, ngành chuyên môn xem xét để báo cáo, trình UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ sớm nhất.